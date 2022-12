Jo Herman wordt voorzitter van de sportraad in Ardooie

Jo Herman (70) wordt door de gemeentelijke sportraad voorgedragen als nieuwe voorzitter van de sportraad. Hij volgt Mario Olivier op.

Mario Olivier verlaat binnenkort Ardooie. Statutair moet een lid van de sportraad in de gemeenten wonen. Vandaar dat hij zijn mandaat ter beschikking stelde. Hij was voorzitter sedert januari 2019. De voordracht moet bekrachtigd worden door de algemene vergadering in mei 2023. Het mandaat loopt tot januari 2025. Een mandaat loopt immers gelijk met de legislatuur in de gemeenteraad.

De nieuwe voorgedragen voorzitter is in de gemeente geen onbekende. Hij is binnen de sportraad actief via de seniorensport. Hij is ook lid van de vinkenmaatschappij. Hij stelt zich ook ter beschikking van de Ardooise milieuraad. (JM)