JNM viert 50ste verjaardag met 150 (oud-)leden

Jeugdbond voor Natuur en Milieu mocht dit jaar zijn vijftigste verjaardag vieren. Ter ere daarvan organiseerden ze een groot feest. Meer dan 150 (oud-)leden kwamen hier op af. “JNM is ontstaan uit een fusie van de Kortrijkse Wielewaaljongeren en de Kortrijkse afdeling van de Belgische Jeugdbond voor natuurbescherming in 1983”, vertelt Antoon Verkinderen trots.

De Jeugdbond voor Natuur en Milieu of afgekort JNM kan vergeleken worden met een gewone jeugdbeweging. “Het aspect jeugd komt bij ons zelfs nog meer aan bod. Op kampen en weekendjes werken we bijvoorbeeld niet met kookouders, maar is het de leiding zelf die eten voorziet”, zegt Antoon Verkinderen.

“We organiseren net zoals andere jeugdbewegingen ook activiteiten, weekendjes en kampen. We proberen in onze activiteiten één van onze pijlers (natuur, milieu en beheer) te verwerken zodat de leden ook iets bijleren, maar zeker niet op een schoolse manier”, aldus Verkinderen.

Leden, van 7 tot 26 jaar, kunnen afzakken naar de jeugdbeweging wat ervoor zorgt dat er dus een mooie groei kan komen.

Naamsbekendheid

“Bij JNM Kortrijk hebben we momenteel 90 leden wat best mooi is. Heel wat mensen kennen ons helemaal niet, dus we hopen ons echt een stuk bekender te kunnen maken bij het publiek”, klinkt het. Tijdens het voorbije event trokken niet alleen huidige leden naar het festijn, maar ook oud-oprichters van de Belgische jeugdbond waren vertegenwoordigd. “We waren best verrast door de opkomst maar het toont nog maar eens hoe zinvol wij als organisatie zijn voor de maatschappij”, vertelt Verkinderen. Uiteindelijk werd 50 jaar aan jeugdige mentaliteit verzamelt om er één groot feest van te maken. (TV)