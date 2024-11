In café De Elfpenner in Beselare vierde duivenmaatschappij De Frontduif hun kampioenen van het afgelopen seizoen 2024. Ronny Ghesquière, Antoon Boudry, Jhonny Lefevre en Philiep Vandevoorde vielen in de prijzen. Jhonny Lefevre mag zich algemeen kampioen noemen. Op de foto zien we de winnaars in gezelschap van de bestuursleden en café-uitbaatster Carline Vanherreweghe tijdens de prijsuitreiking. (foto ZB)