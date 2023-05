Jeugdtornooi SV Anzegem was schot in de roos

Afgelopen zaterdag vond op de ‘Drie Kaven’ opnieuw een jeugdtornooi plaats. “Tot op vandaag is het hard werken om SV Anzegem te redden, maar de jeugdwerking staat duidelijk nog overeind”, stelt jeugdcoördinator Leendert Van Hulle (36).

Maar liefst vijventwintig jeugdploegen uit de streek namen deel aan het tornooi voor de ploegen U15 tot en met U21 dat de jeugdwerking van SV Anzegem op zaterdag 13 mei organiseerde. “De lokale middenstand schaarde zich maar wat graag achter het nieuwe tornooi en dat is een hart onder de riem voor de jeugdwerking,” aldus organisator en jeugdcoördinator Leendert Van Hulle.

Op een zonovergoten dag haalden de U15-meisjes van KSV Oudenaarde het in de U15-categorie. Zwevegem Sport won de beker in de U17-categorie, terwijl SV Anzegem de U21-finale op strafschoppen verloor van WS Bellegem. Coördinator bovenbouw Jens Vancauwenbergh (33) stelt dat het sportief een toptornooi was. “In elke leeftijdscategorie behaalde SV Anzegem de finale. Telkens stootten we op een net iets sterkere tegenstander, maar wat onze jeugdspelers op de mat legden was veelbelovend voor de toekomst.”

Klaar voor een nieuw seizoen

Achter de schermen wordt er heel hard gewerkt om SV Anzegem te redden. “Samen met onder andere de voetbalbond, Voetbal Vlaanderen en de gemeente bekijken we wat onze opties zijn. Er staat een sterke en enthousiaste ploeg klaar om over te nemen. Alleszins toonde de jeugdwerking afgelopen weekend alvast dat SV Anzegem nog leeft,” besluit Van Hulle vastberaden.