Jeugdhuizen De Plekke en ’t Arsenaal organiseren uniek huwelijksfeest: “Trouw met alles erop en eraan”

Het begon met de wens van Jeugdhuizen De Plekke in Bissegem en ’t Arsenaal in Marke om eens samen een evenement te organiseren. Uiteindelijk wordt er een huwelijk tussen bestuursleden van beide jeugdhuizen gepland.

De jongeren van ’t Arsenaal en De Plekke komen goed overeen, maar kunnen maar weinig naar elkaars evenementen gaan. “We spreken er eigenlijk al een jaar over om eens iets samen te doen. Toen we vernamen dat er een knip zou komen tussen onze beide gemeenten door het afbreken van de wegbrug, moesten we zeker iets samen doen”, begint Vic Debonne, voorzitter van Jeugdhuis De Plekke.

“Een ferry over de Leie was te ambitieus. Tussen pot en pint kwam het idee om een huwelijk te organiseren tussen twee bestuursleden. We spraken er lang over, door corona kon dit niet onmiddellijk. Uiteindelijk zaten we na een eerste vergadering hierover al op dezelfde golflengte.”

Robin en Julie

Op de bestuursvergaderingen van de beide jeugdhuizen apart ging een kaartspel rond. Telkens moest een kaart getrokken worden en wie de hartenkoning trok, zou trouwen. “Het kon een jongen en een meisje zijn, maar het konden ook twee jongens worden. Aangezien er in het bestuur van De Plekke nog geen meisjes zetelen, was een huwelijk tussen twee meisjes uitgesloten.”

“We lieten de kaarten beslissen. Julie Barbe van ’t Arsenaal trok de hartenkoning en bij De Plekke was deze kaart voor Robin Bonnier. “We hadden dus een jongen en een meisje, maar we besloten om het ludiek te spelen: Robin wordt de bruid en Julie de bruidegom.” Er werden ook bij elk twee getuigen gekozen.

“We maken het helemaal af”, gaat Sam Dendooven, voorzitter van ’t Arsenaal verder. “We printen ringen in 3D, schrijven huwelijksaankondigingen, organiseren een vrijgezellenavond en een trouwfeest met alles erop en eraan.”

Feestweekend

Het feestweekend vindt plaats op 22 en 23 april. “De vrijgezellen van beiden zal tijdens een fuif in De Plekke gevierd worden. Het huwelijk met aansluitend receptie en trouwfeest met eten vindt op zaterdag plaats in ’t Arsenaal. Bij mooi weer kunnen we de ceremonie buiten in het park bij ’t Arsenaal plannen”, zegt Sam.

Remko Quidousse van De Plekke is alvast pastoor van dienst. Hij wordt bijgestaan door diaken Ruben Vandenbussche van ’t Arsenaal. De toog op de verschillende dagen zal bemand worden met jongeren uit de beide jeugdhuizen door elkaar. De jongeren zien het verder ook nog zitten om op zondag 24 april een teambuilding te organiseren via een etentje met alle bestuursleden van beide jeugdhuizen. Op zondag vindt ook de fotoshoot plaats.

De voorbereidingen alleen al zijn fijn voor de bestuursleden. “We zouden eigenlijk meer samen met evenementen moeten uitpakken. Misschien is dat huwelijk een aanzet tot meer”, besluiten Sam en Vic.

