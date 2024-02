Jeugdhuis ‘t Molentje blaast vijftig kaarsjes uit: “Hier valt altijd iets te beleven”

Het verhaal van jeugdhuis ’t Molentje begon op 27 september 1974 in de Kouterstraat. In april 2000 verhuisde het naar Leiestraat 1, waar het nog steeds gevestigd is en dit jaar haar vijftigste verjaardag viert. “Dit is meer dan zomaar een jeugdhuis.”

Jeugdhuis ’t Molentje bestaat een halve eeuw en dat wordt op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei uitgebreid gevierd op de terreinen van Hoeve Vandewalle. De geplande activiteiten zijn zeer divers, variërend van een bierpongtoernooi, een optreden door het Molentje Gemengd Vintekoor tot een twee uur durende ludieke radio-uitzending ter plekke gepresenteerd door oud-voorzitster Benedikte Coussement, die nu actief is bij Radio 1.

Laagdrempelig

“Jeugdhuis ‘t Molentje is meer dan zomaar een jeugdhuis”, opent voorzitster Lore Duponselle (23) het gesprek. “Onze deur staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd. Ons doel is zoveel mogelijk mensen samen te brengen en een plezierig moment te laten beleven. Er valt altijd wel iets te beleven in ‘t Molentje. Op regelmatige tijdstippen organiseren we toernooien, feestjes of spelen we gewoon een gezelschapsspel. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat iedereen zich meteen welkom voelt. Elke vrijdag en zaterdag openen we onze deuren eenmaal per maand gebeurt dit ook op zondag zodat iedereen kan genieten van een gezellige sfeer en samen kan bijpraten onder het genot van een aperitief. We geloven ook dat geweldige momenten gedeeld moeten worden, en daarom organiseren we jaarlijks ook diverse evenementen die ons samenbrengen en de jeugdige energie laten bruisen.”

“We zoeken nog spullen van de vorige locatie voor onze tentoonstelling”

Een van deze activiteiten is het Tom Boonen Café op zondag 25 februari. Voor veel koersliefhebbers uit Kuurne en omstreken is Kuurne-Brussel-Kuurne een jaarlijkse traditie. Zo ook voor de jongeren van Jeugdhuis ’t Molentje, die vier jaar geleden een originele manier vonden om in de koersstemming te komen. “Het Tom Boonen Café werd de eerste keer ingericht toen Tom Boonen de koers achter zich liet”, vervolgt de voorzitster. “Toen werd het georganiseerd als eerbetoon aan hem. Ondanks dat Boonen een persoonlijke uitnodiging kreeg om aanwezig te zijn, was hij er niet bij. Maar hij moet het toch als een eer hebben gezien dat onze activiteit naar hem werd vernoemd, want hij maakte er veel promotie voor op social media. Sinds drie jaar leggen wij op de dag van Kuurne-Brussel-Kuurne ook een partybus in die de ingeschreven leden na hun ontbijt naar drie à vier verschillende locaties brengt op het parcours, om de renners te kunnen bewonderen. Sommige deelnemers zijn daarbij zelfs volledig uitgedost in koerstenue om de dag extra kleur te geven. Maar ook in ons jeugdhuis zelf is de koerssfeer die dag nooit ver weg.”

Of je nu komt voor de muziek, de vrienden, de sfeer of gewoon uit nieuwsgierigheid, bij ‘t Molentje zit iedereen duidelijk altijd goed. “Wie Jeugdhuis ‘t Molentje ooit bezocht, weet dat wij een hechte vriendengroep zijn”, vertelt Nicolas Vandromme, voormalig bestuurder. “Ondanks dat ik geen deel meer uitmaak van het bestuur, kom ik er nog regelmatig. Het huidige bestuur doet zijn uiterste best om het jeugdhuis zo goed mogelijk te beheren.”

Aandenkens

In het kader van vijftig jaar Jeugdhuis ‘t Molentje werd eind vorig jaar een oproep gelanceerd op Facebook om anekdotes, oude affiches, stickers of andere attributen ter beschikking te stellen voor de geplande tentoonstelling rond die verjaardag. “Helaas reageerden slechts een achttal mensen op deze vraag. Graag zou ik dan ook van deze gelegenheid gebruik willen maken om de vraag te herhalen. Bij de verhuizing van het jeugdhuis van de Kouterstraat naar de Leiestraat werd namelijk een online veiling gehouden met diverse spullen uit het pand, zoals deurklinken en wijnflessen met het logo van ‘t Molentje op. Wie deze voorwerpen in zijn bezit heeft, zou ons een grote dienst bewijzen door ze tijdelijk aan ons uit te lenen. Het enige aandenken dat wij nog hebben van onze vorige locatie is een doodskist gevuld met oude vloertegels en bierpotjes. Bij de verhuis van het jeugdhuis werd die kist trouwens in stoet door Kuurne gedragen. Ze werd gemaakt uit een stuk oud podium van de vorige locatie in de Kouterstraat.”