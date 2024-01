Jeugdhuis De Caravanne zoekt vrijwilligers

Het gaat niet goed met jeugdhuis De Caravanne uit Deerlijk. “Er is dringend nood aan nieuwe jonge krachten. We sluiten de hele maand januari en hopen tegen dan enthousiaste vrijwilligers te mogen verwelkomen”, luidt Senne Pieters de alarmklok.

Na enkele jaren proefdraaien als pop-upproject opende het jeugdhuis De Caravanne medio 2018 de deuren in het voormalige lokaal van duikersclub Stingrays in de Harelbekestraat in het centrum van de gemeente. “De gemeente heeft een sterke jeugdwerking, maar de plaatselijke jeugd was en is nog altijd vragende partij voor een jeugdhuis”, stelt jeugdfunctionaris Tim Vander Cruyssen. “Er zijn geen echte jeugdcafés in de gemeente en de nood aan een eigen ontmoetingsplaats blijft, zeker voor de niet-aangesloten en niet-georganiseerde jongeren, heel groot.”

“Onze grote doelstelling is en blijft nog altijd om een ontmoetingsplaats te creëren waar de Deerlijkse jeugd op een gemoedelijke manier kan samenkomen”, vult Senne Pieters aan. Samen met Jani Deroo en Achlem Ouerghi vormt hij de dynamische coördinatorengroep van het jeugdhuis vormen. “Van bij het begin werd er gestreefd naar een goede verstandhouding met de buren en dat geldt nog altijd. Met de ruime tuin, ideaal voor een zomerbar, zijn we hier eigenlijk ideaal gehuisvest.”

Noodkreet

“Na de viering van ons vijfjarig bestaan en de zomervakantie werden we jammer genoeg met een sterke daling van het aantal vrijwilligers geconfronteerd. Een tendens die zich blijkbaar overal aan het manifesteren is. We zijn met veel te weinig mensen om alles vlot draaiende te houden. Ik werk in ploegverband en ervaar dat het steeds moeilijker wordt om alles te managen. Dit is inderdaad een noodkreet, een oproep naar nieuwe jonge vrijwilligers. Het zou bijzonder jammer zijn, mocht De Caravanne straks moet sluiten wegens gebrek aan vrijwilligers.” (DRD)