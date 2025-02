Jeugdharmonie Avelgem viert 50ste verjaardag: “Hier speel je niet enkel muziek, maar maak je ook vrienden”

Jeugdharmonie Avelgem bestaat 50 jaar en vierde dat in Spikkerelle met een gezellig samenzijn met muzikanten, oud-muzikanten, sympathisanten en iedereen die ooit bij de jeugdharmonie betrokken was. “We tellen meer dan 40 jonge muzikanten”, zegt hoofdverantwoordelijke Flore Coeman (29) niet zonder trots.

Flore is lid van de Avelgemse harmonie sinds 2006 en begon destijds bij de jeugdharmonie. “Mijn mama speelde bij de harmonie en mijn papa nog altijd. Dwarsfluit en percussie zijn mijn ding.”

Hoogtepunten

De jeugdharmonie van ‘De Verenigde Vrienden’ werd opgericht in 1975 onder impuls van dirigent Bernard Cosaert. Na een onderbreking van een zestal jaar is sinds 1996 Bernard Cosaert weer hun vaste dirigent. Hun repertoire, dat gaat van Mozart tot pop- en rockmuziek, is niet saai, maar erg gevarieerd.

Hoogtepunten uit de beginperiode van de jeugdharmonie waren de reis naar Ettenheim in 1979 en die naar Valeggio sul Mincio in 1985. De jeugdharmonie was toen al tot een benijdenswaardig niveau geklommen. De jaren 1985 tot 1989 waren trouwens echte gloriejaren. Telkens stonden er minstens vijftien concerten op de jaaragenda. Het aantal muzikanten steeg tot meer dan veertig. Deze generatie was trouwens uitzonderlijk knap. In 1988 volgden tien leden van de jeugdharmonie hogere muziekstudies in de Vlaamse conservatoria of in het Lemmensinstituut. Dit alles resulteerde in het behalen van de nationale Fedekamtitels bij de jeugdorkesten in de afdelingen uitmuntendheid (1985) en ereklasse (1988).

Nevenactiviteiten

“Momenteel telt de jeugdharmonie meer dan 40 jonge muzikanten”, zegt Flore trots. “Jaarlijks verzorgen ze een aantal mooie concertjes, onder andere tijdens de braderie en Ham Tam Tam, op het Sint-Ceciliafeest en op andere speciale gelegenheden zoals de kerstmarkt en wijkfeesten. Hoogtepunt is het optreden tijdens het lenteconcert in maart. Ook nu nog neemt de jeugdharmonie deel aan evaluatieconcerten. De jeugdharmonie heeft haar eigen bestuur dat verschillende nevenactiviteiten organiseert voor de jongeren. Bowlen, muurklimmen, waterskiën en schaatsen, kerstfeestjes, kampen… zijn slechts een aantal voorbeelden hiervan.”

“Onze harmonie telt vier werkingen: de harmomini’s, de jeugdharmonie, de grote harmonie en het percussie-ensemble. Bij de harmomini’s kan je al terecht als je twee jaar instrument achter de rug hebt. Dat is bij de meesten op hun tiende. Bij de jeugdharmonie kom je normaal op 11-12-jarige leeftijd terecht. Vanaf je 18de kan je doorstromen naar de grote harmonie, waar ik zelf ook deel van uitmaak, net als van het percussie-ensemble. Met de jeugd repeteren we éénmaal per week in het muziekzaaltje op zaterdag. We werken samen met de muziekschool van Avelgem waar we in oktober ook samen mee optreden. Zij raden hun muzikanten aan om naar onze harmonie te komen. Naar de jeugdharmonie komen, is ook naar je vrienden komen. Hier speel je niet enkel muziek, maar leer je ook vrienden kennen.”

Hechte groep

“Elk jaar wordt ook een vijfdaagse reis georganiseerd, waar telkens veel aandacht besteed wordt aan spel, amusement en uiteraard muziek. Burgh-Haamstede (Nederland), Dadizele, Bellingen en Bastogne zijn enkele bestemmingen van de laatste jaren. De reis van komende zomer blijft nog even een verrassing. Wie dus zin heeft om samen met ons mee te musiceren en daarnaast ook deel uit te maken van deze hechte groep, mag altijd contact opnemen met de dirigent of iemand van het bestuur”, besluit Flore.

Het Jeugdcomité bestaat uit Flore Coeman, Noor Coeman, Bernard Cosaert, Gaëlle Demeulemeester, Luca Dehaene, Lars Degroote, Niki Delporte, Fien Deprez, Jesse Devos, Silke Ovaere en Lore Zwaenepoel.