Jeugdclub ’t Verzet blaast tien kaarsjes uit: “Op zoek naar verjonging”

Jeugdclub ’t Verzet, gehuisvest op de site Duinenwater, is tien jaar jong en dat werd onlangs uitbundig gevierd. “Het gaat goed met ’t Verzet maar de equipe vrijwilligers waar we jarenlang een beroep op konden doen zijn intussen late twintigers geworden. Dus we zijn hard op zoek naar verjonging en versterking”, zeggen coördinatoren Jarno Van Acker en Jan Aben.

Met een onverzettelijk enthousiasme vierden de vrijwilligers, beroepskrachten, regelmatige bezoekers en sympathisanten van Jeugdclub ’t Verzet de tiende verjaardag van deze jeugdwerking. “Het was een heel mooi feest met veel muziek, onder meer van de dj’s en bands die gebruik maken van de repetitielokalen die deel uitmaken van de infrastructuur van ’t Verzet”, vertelt algemeen coördinator Jarno Van Acker, die de ontstaansgeschiedenis van de jeugdclub schetst.

Site Duinenwater

“Destijds was er een klein jeugdhuis in Westkapelle nabij het voetbalveld. Maar die infrastructuur was toch eerder gebrekkig. Er was dus nood aan een nieuwe plaats voor jongeren om elkaar te ontmoeten. En het leek dan ook aangewezen om die zo centraal mogelijk in de gemeente te realiseren. De site van Duinenwater in Knokke, met een nieuwe woonwijk en het complex Sportoase, bleek de perfecte locatie, ook omdat die vlot te bereiken is vanuit de andere deelgemeenten.”

Wie zich wil engageren in onze toffe jeugdclub mag zich zeker melden

“De toenmalige schepen van Jeugd, wijlen Maxim Willems, en jeugdconsulent Stefaan Lagrou waren echt wel de drijvende krachten achter de realisatie van Jeugdclub ’t Verzet.”

Jeugdclub ’t Verzet bestaat uit een grote polyvalente ruimte, ook geschikt voor fuiven met een capaciteit van 450 personen. En daarbij aansluitend is er een jeugdhuis-café waar de jongeren vlot kunnen binnen lopen om zich te ontspannen of aan activiteiten deel te nemen. “Ze kunnen ook zelf ideeën voor activiteiten voorstellen die we dan samen met hen concreet uitwerken”, zegt projectcoördinator Jan Aben.

“En naast de jeugdclub op de site Duinenwater zijn er ook nog twee deelwerkingen: het Makerslab, ondergebracht bij het gebouw van de Jeugddienst, waar jongeren die houden van technologie en van creatief bezig zijn van alles in elkaar kunnen knutselen. En is is er ook het project Buskruit, een busje dat volledig omgebouwd werd tot mobiele jeugdclub en waarmee we de Knokke-Heistse jongeren opzoeken in de wijken.”

Vrijwilligers

Wat brengen de volgende tien jaar? “We moeten dringend op zoek naar een nieuw bestuur, want voorzitter Glenn Neyt houdt het eind dit jaar voor bekeken. En we hebben zeker ook nieuwe vrijwilligers nodig want de mensen waar we jarenlang op konden rekenen zijn nu allemaal late twintigers geworden en haken dus logischerwijze af. Dus ja, wie zich wil engageren in onze toffe jeugdclub mag zich zeker melden.”

Info: https://jeugdclubtverzet.be