Jeugdbrandweer neemt traditie kerstboomverbranding weer op in Izegem

De Izegemse jeugdbrandweer stookt op zaterdag 7 januari weer een vuurtje. Na een verplichte pauze door corona wordt de traditie van de kerstboomverbranding verdergezet.

Izegem is een van de weinige locaties waar nog kerstbomen verbrand worden. Zolang de organisatie zelf de reeks niet onderbreekt, mag hiermee verdergegaan worden. Intussen zijn ze in Izegem al aan de 15de editie toe. Er wordt op 7 januari omstreeks 18 uur gestart op de goederenkoer pal tegenover de brandweerkazerne in de Dirk Martenslaan. Er worden tal van standjes voorzien met hapjes en drankjes. Ook sfeermuziek zal niet ontbreken. En uiteraard zorgt de brandweer ervoor dat alles veilig kan verlopen. De opbrengst gaat naar de werking van de jeugdbrandweer. Wie van zijn kerstspar, uiteraard géén kunststofexemplaar, af wil, kan die op 7 januari vanaf 10 uur naar de goederenkoer brengen. Je ontvangt er een gratis consumptie. Ophaling aan huis is ook mogelijk op vrijdag 6 januari tussen 16 en 21 uur en op zaterdag 7 januari tussen 9 en 17 uur. Bel hiervoor naar 0488 24 68 97 of mail naar izegemjeugdbrandweer@gmail.com. (MI)