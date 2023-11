Jeugdbeweging plusdertien zoekt lakens

Plusdertien is op zoek naar (hoes)lakens om hun rijdende kerststal, waarmee ze op 20 en 21 december weer een sterrenstoet houden die in het hele dorp passeert, een grondige opfrisbeurt te geven. “Dat is ook nodig, want we willen opvallen en nog meer bijval krijgen als we bij de mensen gaan sterzingen”, leggen stoetverantwoordelijke Flore Vanpoucke en pr-medewerkster Laurena Parmentier uit. Doel van dit alles is zoveel mogelijk euro’s bijeen stappen voor de StuBru-actie ‘De Warmste Week’, die dit jaar focust op ‘opgroeien zonder zorgen’.

Wie gebruikte lakens heeft en die kan missen of de jeugdvereniging op een andere manier wil steunen, kan mailen naar laurena.parmentier03@gmail.com of bellen naar 0488 87 12 32. (AV/foto AV)