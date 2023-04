Jeugdbeweging +13 organiseert eerste editie Kakelfeesten: “Alles in thema van kippen”

Van 28 tot en met 30 april organiseert jeugdbeweging +13 voor het eerst de Kakelfeesten in Beveren. Dat is een nieuw evenement ter vervanging van het BVB Festival. Doorheen het weekend staan enkele activiteiten op het programma en kunnen liefhebbers van streekbieren er ook terecht. Met de opbrengst wil +13 hun zomerkamp financieren.

Jeugdbeweging +13 Beveren komt driewekelijks op vrijdagavond samen. Dan worden activiteiten georganiseerd voor mensen van het eerste tot en met het zesde middelbaar. In totaal telt de jeugdbeweging zo’n 30 leden, acht leiders en twee peters.

Vorig jaar vierde +13 nog het 25-jarig bestaan van hun jeugdbeweging. “We organiseerden toen voor de derde keer het BVB Festival”, vertelt Jan Degryse (38), die volwassenbegeleider is binnen +13. “Hier kwam heel wat voorbereidingswerk aan te pas en door de veranderingen binnen onze leiding beschikken we nu over heel wat studenten. Voor hen is het niet altijd eenvoudig om hiervoor een hele week vrij te maken om zowel op te bouwen als af te breken. Daarom zochten we naar een alternatief evenement.”

En dat hebben ze bij +13 ook gevonden. “Tot vorig jaar organiseerden we ook jaarlijks het evenement Kip met Friet”, vult hoofdleider Siebe Baert (21) aan. “Uiteindelijk beslisten we om alles rond het BVB Festival te behouden, behalve dan het festival. Dat wordt nu vervangen door Kip met Friet, vandaar ook de ‘Kakelfeesten’. Doorheen het weekend zal alles ook in het thema staan van kippen.”

Programma

De Kakelfeesten worden op vrijdagavond 28 april om 20 uur afgetrapt met een bierpongtornooi. Wie hieraan wil deelnemen, betaalt 10 euro en dient zich hiervoor op voorhand in te schrijven. Op zaterdag is er dan vanaf 18 uur Kip met Friet. Volwassenen betalen hiervoor 15 euro en kinderen 10 euro. De kleinsten eten frikandel met frietjes. Tot slot is er op zondag vanaf 14 uur de Sneukelroute, waarbij er tijdens een wandelroute in Beveren zes stopplaatsen zullen zijn om iets te eten of te drinken. Deelname hiervoor kost 10 euro. Doorheen het volledige weekend voorzien ze bij +13 ook tal van streekbieren voor de liefhebbers. Zo is er telkens een streekbierenavond en is er ook een streekbierenbar.

“Het is de eerste editie, maar onze activiteiten zijn niet nieuw”

“Doordat het de eerste editie is van de Kakelfeesten is het moeilijk te voorspellen hoe dit evenement zal aanslaan”, klinkt het bij hoofdleider Seppe Derammelaere (20). “Natuurlijk hebben we wel de nodige ervaring, want de activiteiten hebben we eerder al eens georganiseerd. Maar toch zitten we met een nieuw gegeven, dus dat valt af te wachten. In het verleden werden onze evenementen wel goed onthaald, dus in dat opzicht verwachten we wel een tof weekend.”

Opbrengst voor kamp

Met de opbrengst van de Kakelfeesten wil +13 vooral hun kamp voor komende zomer financieren. Dan trekken ze er in de eerste week van augustus met z’n allen op uit naar Kasterlee. “We merken dat de kampplaatsen heel duur zijn geworden en het is niet onze bedoeling om dit door te rekenen bij onze leden. Daarom doen we veel financiële acties om alles wat betaalbaar te houden”, besluit Jan.

De Kakelfeesten vinden plaats in het weekend van 28, 29 en 30 april aan De Nieuwe Deure in de Izegemseaardeweg. Tickets op www.shop.stamhoofd.be/kakelfeesten.