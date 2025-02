JET Symphonic Band viert 50 jaar met feestweekend, expo en concertreis: “Vriendschap en muziek. Dat is waar JET al vijftig jaar voor staat”

De JET Symphonic Band uit Tielt blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit en die mijlpaal wordt stevig in de verf gezet. Eind maart staat een jubileumconcert, een familievoorstelling én een expo over vijftig jaar JET gepland.

Het feestweekend wordt afgetrapt op 29 maart om 20 uur in de Europahal met het jubileumconcert ‘A Leap Through Time’. Zoals de naam al doet vermoeden wordt het een muzikale reis door vijf decennia JET-geschiedenis. Wat in 1975 begon als het ‘Jeugdensemble Tielt’ is namelijk uitgegroeid tot een volwaardig orkest met drie bloeiende geledingen. Er worden onder leiding van dirigent Gilles Demeurisse werken gebracht die door de muzikanten zelf werden gekozen. Onder meer Ross Roy, The Legend of Flathead Lake, Grand Fanfare, Pirates of the Caribbean, Aurora Borealis en Canterbury Choral passeren de revue.

Op zondag 30 maart zijn de JET Mini Band en de JET Junior Band aan zet. Zij brengen samen met vzw Préparé om 14.30 uur de muzikale familievoorstelling ‘Olivia Pluim’ naar de Europahal, over een meisje dat haar dromen wil realiseren. De muzikanten staan onder leiding van dirigente Thari Verloove. De voorstelling is in de eerste plaats gericht op jonge kinderen, maar kan ook volwassenen bekoren.

Gratis expo

Als kers op de taart is er zowel op 29 als op 30 maart een gratis expo over 50 jaar JET te bewonderen, ook in de Europahal. De tentoonstelling, wordt verzorgd door muzikante Annelies Naert en biedt een overzicht van het prille begin tot de ‘JET-fashion’ en de legendarische concertreizen die de vereniging door de jaren heen heeft ondernomen. Die concertreizen waren een oude traditie bij JET en ter gelegenheid van het jubileum haalt de vereniging die traditie in 2025 overigens van onder het stof. Deze zomer trekt de hele JET-familie namelijk naar zusterstad Bruneck. “We zijn volop bezig met alle puzzelstukjes in mekaar te doen vallen om er een onvergetelijke reis van te maken. Zo koppelen we vriendschap en muziek aan elkaar. Dat is ook precies waar JET al vijftig jaar voor staat”, aldus het bestuur.

Tickets voor ‘A Leap Through Time’ kosten 18 euro (12 euro voor -12 jarigen). Voor Olivia Pluim op zondag betaal je als volwassene 12 euro (10 euro voor -12 jarigen) Voor kinderen jonger dan zes is de familievoorstelling gratis. Voor wie van plan is beide evenementen te bezoeken zijn er combitickets beschikbaar via www.jettielt.be. De gratis expo bezoeken kan op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 14 uur. (SV)