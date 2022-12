Jerry Vandemoortele is nieuwe voorzitter bij Okra Zwevezele

Op donderdag 15 december vond het traditionele kerstfeestje plaats bij Okra Zwevezele. Het feestje werd heel speciaal ingekleurd. Okra Zwevezele kent een nieuwe voorzitter.

“Indertijd was de gemeente Zwevezele bij de eersten in de streek die met een groep gepensioneerden de handen in elkaar sloegen om samen een clubje op te richten”, vertelt ex-voorzitter Robert Van Compernolle (81). ‘De eerste berichten en gegevens van den ‘bond’ zoals men dat vroeger noemde, dateren uit 1952. Een viertal mensen kwamen samen om een ouderenbond op te richten. De pioniers achter de vereniging waren Emeric De Deyne, Conrad Berthem, Henri Callewaert en Hector Raes. Het allereerste ledenaantal telde 37 leden. De eerste voorzitter was Hector Duyck die 20 jaar het voorzitterschap op hem nam. Er werd een kaartersclub en fietsploeg opgericht. Voor het eerst in de geschiedenis werden er in het begin van 1995 statutaire verkiezingen gehouden. Men koos een voorzitter, secretaris en penningmeester voor een periode van vier jaar. In 2006 werd de naam KGB vervangen door Okra.”

Succesvolle fietsnamiddagen

Robert Van Compernolle werd voorzitter in het jaar 2013 en nam de taak over van Odette De Geldere. Odette stopte de functie door gezondheidsproblemen. “Ik nam mijn taak als voorzitter steeds heel serieus. Okra groeide gestaag en ik vond dat de fietsnamiddag een meerwaarde betekenden voor de vereniging. We tellen nu zo een goede 400 leden en bij een fietsactiviteit komen er steeds veel leden opdagen. Ik weet nog goed dat het record aantal deelnemers gebroken werd bij een fietstocht in Koolskamp met 100 deelnemers. Ik beleefde heel mooie dagen en momenten met Okra en ik bleef zeker actief lid. De nieuwe voorzitter zal het zeker goed doen en het succes van Okra Zwevezele is verzekerd”, besluit Robert.

Nieuwe activiteiten

Jerry Vandemoortele neemt voortaan het voorzitterschap op hem. “Het kerstfeestje is een leuk samenzijn en Robert wordt extra in de kijker gezet. Hij probeerde veel leden warm te maken om deel te nemen aan de fietstochten, de wandelingen, de dansavonden en de kaartersnamiddagen en hij slaagde daar steeds in. Hij pakte uit met dagreizen met de fiets en kwam op de proppen met tal van feestelijkheden. Hij bouwde een sterke groep uit van goede bestuursleden. Lena Vanthournout was zijn sterke rechter hand. Om zoiets te evenaren zal ik serieus uit mijn sloffen moeten schieten, maar met de huidige bestuursploeg moet dit lukken. Na nieuwjaar lanceren we op een woensdagnamiddag een nieuwe activiteit Rummikub. Mijn toekomstdroom is een Okra Darts-groep op te richten.”