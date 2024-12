Jelle (44) is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Tennis Club Brugge: “Nog meer inzetten op tennis, de jeugd en duurzaamheid”

De Koninklijke Tennis Club Brugge (KTCB) in Assebroek heeft met Jelle Neels een nieuwe voorzitter. Hij volgt Yves Dautricourt op. Hij stopt omwille van zijn terugkeer naar de Brugse Hockey Club. “Ik wil de jeugd blijven warm maken om te tennissen. Het zijn leden voor de toekomst”, zegt kersverse voorzitter Neels.

Jelle Neels (44) uit Brugge begon vier jaar geleden met tennissen. Nadat zijn voetbalploeg Het Hof van Beroep tijdens corona was gestopt, ging hij op zoek naar een nieuwe hobby. “Ik sloot mij bij de KTCB aan, als de mooiste tennisclub in Brugge”, vertelt hij. “Tussen pot en pint deed ik een wilde belofte dat ik voorzitter wilde worden. Ik kon daar nog moeilijk van afstappen en heb mij dan vier maanden geleden kandidaat gesteld om lid te worden van het bestuur. Dat werd tijdens de Algemene Vergadering aanvaard.”

Begin november werd Jelle, in het dagelijkse leven actief als interieurvormgever, door het ganse bestuur van de KTCB gevraagd of hij voorzitter wilde worden, in plaats van Yves Dautricourt. Hij stopt omwille van zijn terugkeer naar de Brugse Hockey Club. “Als bestuurder ga ik daar de relaties met de hockeybond aanscherpen. Ik ben er volgend jaar vijftig jaar lid. Het blijft een passie en ik ga er ook het archief aanpakken, want de hockeyclub wordt in 2027 honderd jaar. KTCB wordt dat in 2028. Beide sportclubs zijn destijds overigens samen opgericht en hebben een gezamenlijk verleden. Ik ga kijken of ik mijn informatie ook kan delen met de KTCB, waar mijn vrouw en ik blijven tennissen. Als werkend lid ga ik mij er blijven voor inzetten.”

Ecologisch aspect

Jelle wil in de eerste plaats in grote lijnen de werking onder zijn voorganger doortrekken. “KTCB heeft een zeer goed bestuur, met enthousiaste mensen die ieder op zich binnen elk aspect van de tennisclub goed werk leveren. We gaan onze bestaande leden proberen te behouden. Nog meer inzetten op tennis, de jeugd en duurzaamheid. Dat is iets wat ik meeneem uit mijn job. Het ecologisch aspect van renovatie, de manier van leven wil ik in de vereniging integreren”, besluit Neels. (ACR)

