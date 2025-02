JEKRI Roeselare wil Roeselaarse atleet (m/v) klaarstomen voor Olympische Spelen 2028 in Los Angeles (en het is hen menens)

Opvallend persberichtje: JEKRI houdt preselecties voor de Olympische Zomerspelen in Los Angeles 2028. En bij navraag blijkt het hen menens te zijn. “We gaan om zoek naar een atleet die we kunnen klaarstomen om deel te nemen aan de moderne vijfkamp. Voor de omkadering zullen wij zorgen, eerst gaan we selecties organiseren”, zegt Bernhard Demuynck.

JEKRI, de Jonge Economische Kamer Roeselare-Izegem, pakte de voorbije jaren uit met een Obstacle Run. Tijdens de laatste edite tekenden maar liefst 275 teams van vijf deelnemers in, ze legden telkens een parcours van twee keer 20 obstakels af. Het was vooral een teambuildingactiviteit. “Zeer geslaagd, er wordt al gevraagd naar een nieuwe editie, maar die komt er dit jaar zeker niet.” Maar JEKRI wil de olympische gedachte verder trekken en kwam met een wel heel ambitieus idee op de proppen. “Zo zijn we”, lacht Bernhard die deel uitmaakt van het olympisch selectiecomité van JEKRI. “Het idee is om iemand klaar te stomen voor de Spelen in LA. De keuze van de discipline is daarbij weloverwogen: de moderne vijfkamp. Niet de meest bekende discipline, maar omdat de concurrentie er kleiner is, lijkt het ons ook meer haalbaar.”

De moderne vijfkamp bestaat uit schermen, zwemmen (200 meter vrije slag) en de laserloop, een combinatie van lopen en schieten. De vijfde discipline, het paardrijden, wordt in 2028 vervangen door een obstacle run. “En zo hebben we meteen ook de link met onze organisatie. We zijn ook in contact getreden met de zwem- en atletiekclubs uit onze regio. Samen met hen willen we ook op zoek gaan naar het talent uit de brede regio Roeselare dat ons kan vertegenwoordigen. Daarvoor zullen we dus selectiedagen houden, waarbij de kandidaten zich al eens kunnen meten op diverse proeven. We staan daarvoor ook in contact met het BOIC. Maar we gaan dus in eerste instantie op zoek naar een vrouw of man die voldoet aan onze criteria. Eens we die gevonden hebben, zorgen wij met ons netwerk voor de nodige omkadering. Met de bedoeling uiteraard om iemand op de Spelen van LA te krijgen. Maar daarvoor zal onze kandidaat zich eerst moeten plaatsen via selectietornooien.”

Kandidaten kunnen zich hier melden.