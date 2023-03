JEKRI pakt op 1 juli opnieuw uit met Obstacle Run in Rumbeke: “We mikken op 200 teams”

Na een eerste, zeer geslaagde editie met 150 deelnemende teams en een tienvoud aan aanwezigen komt er op zaterdag 1 juli een tweede editie van de Obstacle Run. Daarin nemen medewerkers van bedrijven het tegen elkaar op en trachten ze zo snel mogelijk 15 hindernissen te bedwingen. Dit jaar mikt de organisatie op 200 ploeg.

JEKRI Roeselare-Izegem biedt op die manier bedrijven de kans hun werknemers te bedanken na een jaar hard werken én biedt hen tegelijk een kans om te netwerken met andere bedrijven en hun medewerkers die met zijn allen ook het nieuwe uitgetekende parcours willen bedwingen. “Vorig jaar mochten we meer dan 150 ingeschreven teams verwelkomen. Goed voor meer dan 1.500 deelnemers, supporters en sympathisanten. Die vonden allen de weg naar de Kwadestraat in Rumbeke en hebben een schitterende dag beleefd op een sportieve en unieke wijze. Ook dit jaar bieden we de kans aan bedrijven om in teams van maximum vijf personen de meer dan 15 obstakels te overwinnen en samen de finish te behalen Want na het succes van de eerste editie moesten we niet lang twijfelen om een tweede editie op poten te zetten,” vertelt mede-organisator Jean-Louis Matton.

Teambuilding

Het evenement wordt georganiseerd door de Jonge Economische Kamer Roeselare-Izegem. Een groep jonge ondernemers die onder meer al de succesvolle theaterwandelingen organiseerden in Roeselare. “Met dit evenement willen we opnieuw bedrijven de kans geven om de medewerkers te bedanken met een originele teambuilding. Het moment om wat stoom af te laten na een jaar hard werken. Nadien is er een afterparty met onder andere Sam Gooris, Viktor Verhulst en Kobe Ilsen en nog enkele lokale namen. Het is tevens een ideaal moment om nog even te netwerken,” vertelt mede-organisator Sebastiaan Vanneste.

JEKRI is met de steun van de sponsors organisator van dienst, dit jaar mikt men op 200 deelnemende teams. “Waarvan de helft al is ingeschreven.”