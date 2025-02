In CC Het Perron in Ieper vond de nieuwjaarsreceptie van de Ieperse seniorenraad plaats. Daar werd ook de nieuwe voorzitter, het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe raad van bestuur voorgesteld. Jef Verschoore, oud-schepen van Ieper, werd unaniem verkozen als nieuwe voorzitter. Op de foto zien we hem links achteraan, naast Gilbert Maelstaf en Greta Lemahieu. Vooraan zien we schepen Eva Ryde, Lindsay Mylle en Francine Declerck. (foto EF)