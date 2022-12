Jef gehuldigd voor verdiensten in ‘t Groenpark in Roeselare

Jef De Wandel werd door de mensen van wijkwerking ‘t Groenpark in de bloemetjes gezet.

Meer dan 40 jaar zorgde hij mee voor een vlotte wijkwerking in de bloeiende wijk. Een inspanning die ze niet zomaar konden laten passeren. Daarom kreeg hij enkele cadeautjes. Hoewel hij nu afscheid neemt van de wijkwerking, blijft hij wel nog steeds in de wijk wonen. “Zonder jou had het er misschien heel anders uitgezien!”, klinkt het!