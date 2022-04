Jef Dumoulin neemt afscheid van het Sint-Niklaaskoor: “Hij was stuwende kracht”

Jef Dumoulin (88) en zijn echtgenote Regina Tyberghien (85) nemen na 45 jaar afscheid van het Sint-Niklaaskoor van Diksmuide. “Jef is al die jaren de stuwende kracht achter het koor geweest”, gaf voorzitter Monique Willaert aan in haar speech. “Jef was de geestelijke vader van het koor. Het is dankzij hem dat we in 1976 een koor vormden en Jef was de koorleider die het koor droeg.”

Jef was regent in het college van Diksmuide van 1954 tot 1994, zijn echtgenote stond ook in het onderwijs, is afgestudeerd in 1954 en moest na haar huwelijk stoppen met lesgeven. Zo ging dat vroeger, een getrouwde vrouw mocht niet voor de klas staan. Toch deed ze nog her en der vervangingsopdrachten om dan 18 jaar in Esen voor de klas te staan.

Jef en Regina hebben vier kinderen, 12 kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen en wonen in het centrum van Diksmuide.

Gelegenheidszangers

“Het begon allemaal kleinschalig met een paar mensen en de pastoor op hoogdagen die eucharistievieringen gingen opluisteren, het groepje groeide en de pastoor gaf aan dat een meer permanent koor vormen wel mooi zou zijn”, legt Jef uit.

“In 1976 groeide het groepje gelegenheidszangers uit tot het Sint-Niklaaskoor dat wekelijks samenkwam om te repeteren. Tegenwoordig zingen nog een stuk of tien mensen die er van bij het begin bij waren mee met het koor. We hebben met het koor heel wat mooie momenten beleefd en daar ben ik heel dankbaar voor”, vertelt Jef.

“Hij was 45 jaar bezieler van het koor als dirigent, voorzitter, bestuurslid en enthousiaste zanger” aldus voorzitter Monique Willaert. “Zijn tomeloze en onbaatzuchtige inzet, zijn volharding en loyaliteit, betrokkenheid en positiviteit maar vooral zijn muzikaal talent dat hij ten dienste van de gemeenschap stelde, zullen ons altijd bijblijven. We zijn hem hier met het hele koor dan ook heel dankbaar voor.”

Passend beeld

Voorzitter Willaert ging samen met het bestuur op zoek naar een passend geschenk om afscheid te nemen van Jef. “Tijdens die zoektocht kwamen we in contact met Reini Declerck, een Ichtegemse keramiste en gaven haar de opdracht een passend beeld voor Jef te maken”, vertelt Monique Willaert.

“Het werd een beeldje waarin Jef volledig te herkennen is: Je ziet er Jef dirigeren in zijn gebruikelijke stijl met op de muziekstaander partituren en een boekentas met partituren in. Op het beeldje staat de tekst ‘Jef Dumoulin, geestelijke vader Sint-Niklaaskoor 1976-2021’. Zijn echtgenote die ook al die jaren lid van het koor was, werd met een mooie plant bedacht.”

Ontroerend moment

Het was een ontroerend moment voor Jef. “Ik kijk tevreden terug op de jaren van het koor en ben dankbaar dat ik dit allemaal mocht meemaken. Het afscheid dat tijdens een bijeenkomst op maandag 18 april werd gevierd heeft mij veel deugd gedaan en het beeldje, waarin ik heel herkenbaar ben, heeft al een mooie plaats gekregen. Mijn hoop is nu dat er verder jonge leden aansluiten bij het koor en dat het verder mag blijven groeien en bloeien”, besluit Jef.