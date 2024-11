Jean-Pierre Tanghe kroont zich tot keizer bij De Brugse Cyclo’s

Voor het derde jaar op rij greep Jean-Pierre Tanghe de titel bij De Brugse Cyclo’s, wat hem meteen de unieke titel van ‘keizer’ oplevert. Op het podium wordt hij geflankeerd door Guido Goegebeur en Dirk Tanghe. Alle drie fietsten ze ruim 6.000 kilometer in clubverband. De nieuwe keizer werd gehuldigd tijdens de druk bijgewoonde kampioenenviering op het lichtschip Mayflower langs de Bargeweg in Brugge. Na een paar rustige maanden start eind februari 2025 al een nieuw seizoen, met alle leden in een nieuwe outfit. De Brugse Cyclo’s hebben hun vaste stek in ‘t Leenhof op Ver-Assebroek. (foto Davy Coghe)