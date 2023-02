Jean Pierre Lejeune is voortaan erevoorzitter van de Ieperse sportraad

Tijdens de uitreiking van de Ieperse Sportprijzen werd Jean Pierre Lejeune in de bloemetjes gezet na 30 jaar inzet voor de Ieperse stedelijke sportraad. De Ieperling werd benoemd tot erevoorzitter.

Jean Pierre Lejeune (69) werd geboren in Westvleteren en woont nu in de Weverijstraat. Hij is getrouwd met Brigitte Vandelannoote (68) en de papa van Els Lejeune en Vincent Libbrecht en Bets Lejeune en Laurens Dondeyne. Thibeau, Hannah en Sferre zijn de kleinkinderen.

Na een carrière van 35 jaar als treinbegeleider is Jean Pierre intussen gepensioneerd. In zijn vrije tijd zette hij zich jarenlang in voor de sportraad. “Ik stopte met dit engagement in 2020, maar door de coronapandemie werd deze viering uitgesteld”, verduidelijkt Jean Pierre. “Op vraag van wijlen Oswald Gryson kwam ik via de scholensport in de sportraad terecht. Op de buitengewone algemene vergadering in 1991 werd ik dan benoemd tot ondervoorzitter van de recreatieve sectie en voorzitter van de Ieperse scholensport. Voor die laatste tak werkte ik steeds nauw samen met Thierry Buseyne. De scholensport was steeds op woensdagmiddag en omvatte een heel ruim aanbod aan sport: atletiek, zwemmen en heel wat balsporten bijvoorbeeld.”

Driestedenspel

In augustus 1992 volgde het eerste grote evenement voor Jean Pierre. “Ik was afgevaardigde voor het Driestedenspel bij VTM. Een tv-programma met sportieve proeven waar Ieper aan deelnam, samen met Sint-Truiden en Sint-Niklaas. Elke zondagavond was er een live-uitzending en onze stad won. De prijs was een Toyota-jeep, die we aan de brandweer schonken als commandowagen.”

2014 was ook een belangrijk jaar voor Jean Pierre.

“In maart volgde ik Dikkebussenaar Willy Bruneel op als voorzitter van de Ieperse stedelijke sportraad en in juli mochten we de Tourkaravaan ontvangen voor de vijfde rit van Ieper naar Arenberg.”

De voorbije decennia zag Jean Pierre veel infrastructuur veranderen. “Er was de ingebruikname van sporthal 2, het overdekte zwembad, het nieuwe voetbalstadion, het hockeyterrein aan Ons Tehuis, sporthal Minneplein en de nieuwe turnhal”, somt hij op. “Samen met het stadsbestuur was ik steeds aanwezig bij de plechtige openingen. Ik denk dat we in Ieper qua sportinfrastructuur niet mogen klagen.”

Elke sport gelijk

Verder ging hij onder meer naar de vele kampioenenvieringen van de verenigingen. “Elke sport was voor mij gelijk. Ik had met de vele clubvoorzitters een goed contact en kon via hen dan de noden doorspelen aan sportfunctionaris Ivan Decroix. Hij ging dan in dialoog met de schepen van Sport. In mijn periode werkte ik samen met vijf schepenen: Luc Dehaene, Danny Suffys, Dieter Deltour, Dominique Dehaene en sinds deze legislatuur Patrick Benoot. Ook op de adviesraden en beheerraden was ik steeds aanwezig. Ik heb het steeds met veel plezier gedaan maar na meer dan 600 vergaderingen was het tijd om de fakkel door te geven. Ik ben mijn gezin heel dankbaar, zonder hun steun zou dit niet gelukt zijn. Naast de sportraad was ik de voorbije 45 jaar actief bij Triatlon Team Ieper, turnclub DATGO en de Koninklijke wielertoeristenclub van Elverdinge. Ik was ook een tijdje koersdirecteur bij de Katjeskoers. Nu blijf ik actief door veel te fietsen”, aldus Jean Pierre, die opgevolgd wordt door Paul Masschelein.

Nog meer huldigingen

Naast Jean Pierre werden Marc Veys, Robert Seys, Frans Dehaene en Aurel Hommez als voormalige leden van de sportraad gehuldigd. Ook volgende clubs en personen werden in de bloemetjes gezet: KIT (125-jarig bestaan), KWC De Sasspurters (75 jaar), 100 km van Ieper (50 jaar), Iebac (50 jaar), Jan Vandenhove (Iebac), Geert Vanderjeugt en Johan Turck (Handbooggilde St Joris Boezinge). (API)