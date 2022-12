Jean Pierre Joye heerst op de petanque baan in Ardooie

Koning, keizer en alleenheerser op de petanquebaan. Zo kun je Jean Pierre Joye typeren in het petanquespel waarin hij domineert.

Bij Okra Ardooie hebben ze het seizoen afgesloten en de kampioenen van dit jaar gevierd. Jean Pierre Joye heeft er nog een titel bij en hij mag zich nog eens kampioen noemen. Bij de vrouwen werd de titel behaald door Magdalena Meyfroot. Okra maakt zich nu op voor een nieuw seizoen petanque. Minstens twee maal per maand gooien ze een balletje in de Albertzaal. Bij mooi weer is dit een buitenactiviteit. Nieuwe leden zijn welkom.

(JM/foto MVP)