Het werd een spannende finalewedstrijd biljart vrij spel tussen Johan Vandenbroucke en Jean-Pierre Vanneste in Snooker Pocket. Jean-Pierre trok finaal aan het langste eind en werd voor de achtste maal in zijn carrière Deerlijks kampioen in het vrij spel. Schepen van Feestelijkheden Louis Vanderbeken en voorzitter van het centraal feestcomité Rudy Verhulst mochten de prijs uitreiken. (MVD/foto MVD)