JCI Veurne-Westkust wint twee awards: “Mensen inspireren om te ondernemen”

Dit weekend stond JCI Veurne-Westkust in de schijnwerpers tijdens het Nationaal Congres in Brussel, waar de afdeling maar liefst twee van de negen awards in ontvangst mocht nemen. De onderscheidingen vielen in de categorieën ‘Best Inter-organization Collaboration Project’ en ‘Best Local Business and Entrepreneurship Program’.

JCI (Junior Chamber International) Veurne is een van de 34 lokale Vlaamse afdelingen die deel uitmaken van de in 1915 opgerichte organisatie die jonge ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar verenigt en die zichzelf en de maatschappij willen verbeteren. Wereldwijd telt JCI meer dan 200.000 actieve leden in 100 landen die zich engageren voor duurzame projecten die via JCI Active Citizenship Framework worden gestimuleerd.

Netwerkplatform

JCI Veurne-Westkust telt momenteel 13 actieve leden. Voorzitter Seppe De Potter: “We zijn er trots op dat we maar liefst twee van de negen awards in de wacht hebben gesleept. De Award voor het ‘Best Inter-organization Collaboration Project’ is een erkenning voor het Jobconnect-initiatief. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, RTC, Technoboost en Stad Veurne hebben we dit opmerkelijke project gerealiseerd, gespreid over twee dagen op 27 en 28 april. De eerste dag kwamen zo’n 400 leerlingen een kijkje nemen op het Technoboost-techniekevent, en het was de bedoeling om met allerlei workshops en demo’s jongeren te inspireren voor een technische toekomst. De tweede dag was ongetwijfeld het hoogtepunt van het evenement: zo’n 25 vooraanstaande bedrijven hadden zich ingeschreven voor een stand op de jobbeurs, die zich vooral richtte op de Westhoek. De gezamenlijke inspanningen brachten werkgevers en werkzoekenden op een unieke manier bij elkaar, met succes. Het evenement heeft geleid tot het aannemen van nieuwe werknemers en het motiveren van mensen om te kiezen voor een carrièreswitch. Op het afterwork-evenement is gebleken dat er duidelijk nood is aan een platform om te netwerken en ideeën uit te wisselen.”

Goed idee

Het bleef echter niet bij deze eerste award. JCI Veurne-Westkust werd ook nog eens onderscheiden met de ‘Best Local Business and Entrepreneurship Program Award’. ‘Deze erkenning volgde op een succesvolle avond op 8 december 2022, waarbij Connie Vandendriessche, een vooraanstaande vrouwelijke ondernemer in de HR-wereld, een inspirerende lezing gaf. “Dit evenement bracht ondernemers uit de regio samen en bood een waardevol platform voor kennisdeling en netwerken”, aldus Seppe De Potter. “Connie Vandendriessche legde op een heldere, boeiende manier uit hoe het eraan toegaat in de HR-wereld, en benadrukte dat wie een goed idee heeft, ook iets kan bereiken.”

Yorick Maddens, Lien Hauspie en Dennis Vanpeperstraete. (foto MVO) © MYRIAM VAN DEN PUTTE

“We zijn echt blij met deze awards, omdat ze duidelijk het motto van JCI Veurne-Westkust illustreren: mensen inspireren om ondernemend te zijn”, vervolgt Seppe. “Deze twee prestigieuze awards onderstrepen het harde werk van onze leden, en ze benadrukken ook het vermogen dat we op lokaal en nationaal niveau kunnen uitblinken. Overkoepelend of binnen onze afdeling werken we aan gemeenschaps- en businessprojecten, we organiseren interessante vormingen en nodigen bijzondere sprekers uit, organiseren teamuitstappen, nemen deel aan nationale en internationale congressen enzovoort.”

Traditie

Het JCI-team wil nog vermelden dat het een traditie is geworden om de ontvangen awards op de foto ondersteboven te houden, als een knipoog naar een grappig voorval uit het verleden van de afdeling. Iemand deed dit ooit per ongeluk, en het werd al snel een herkenbaar kenmerk van alle prijzenfoto’s van JCI Veurne-Westkust.

Het actieve team van JCI Veurne-Westkust blijft echter niet op zijn lauweren rusten. “We zijn al bezig met ons volgende project”, geeft voorzitter Seppe mee. “In februari organiseren we opnieuw een maatschappelijk project: Dinner in the Dark, waarbij de opbrengst gaat naar de vzw Vrienden der Blinden in Koksijde.”