JCI Kortrijk viert 55-jarig bestaan met Saartje Vandendriessche

Op zaterdag 10 juni viert JCI Kortrijk haar 55-jarig bestaan. Op het programma staat een keynote van bekende Vlaming Saartje Vandendriessche en tal van boeiende workshops in The Penta (Howest).

JCI (Junior Chamber International) is een internationale organisatie van jonge ondernemende mensen van 18 tot 40 jaar. De afdeling in Kortrijk werd in 1968 opgericht door Pol Descamps. JCI Kortrijk organiseert onder meer de jaarlijkse Sinksenregatta.

“Door ons engagement, vriendschap en het realiseren van projecten, creëren we groeikansen die positieve verandering teweeg brengen. Samen met gedreven en ondernemende leden organiseert JCI Kortrijk al 55 jaar evenementen en diverse activiteiten”, zegt Lovic Laporte.

Vier workshops

Saartje Vandendriessche belicht zaterdag van 13.30 tot 14.45 uur in haar interactieve keynote het belang van voeding, beweging en slaap, alsook de kracht van onze mindset. “Na een koffiepauze met patisserie van Poppies kunnen de aanwezigen kiezen tussen vier workshops van 15.30 tot 17 uur: een interactieve sessie rond gametechnologie voor bedrijven, een workout door Hello Fit gevolgd door voedingsadvies van FuseAction, een interactieve opleiding rond brandveiligheid en een theeworkshop door ZijTak.”

Secret Garden Party

Voor het dagprogramma betaal je 45 euro. Leden en oud-leden van JCI en sympathisanten kunnen vervolgens nog deelnemen aan het privéfeest Secret Garden Party in Bolwerk. “Na een receptie met hapjes en animatie verzorgt MDV Catering om 19.30 uur een barbecue, met vegetarische opties. Om 22 uur start het feest met dj Nathalie Leye en dj Beat Matter. De dresscode is bohemian chique. Je kan je ook inschrijven zonder deel te nemen aan de barbecue. Het feest komt dan neer op 30 euro, inclusief drankkaart.” Voor een combiticket, dag- en avondprogramma, betaal je 110 euro.

Meer informatie en tickets op lustrum.jcikortrijk.be.