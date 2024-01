JazzStoria start het nieuwe jaar met nieuwjaarsconcert

Het Lauws jazzensemble JazzStoria schotelt op zaterdag 20 januari weer een spetterend nieuwjaarsconcert voor, als vanouds in het concertzaaltje bij ‘ons Sophie’ van feestzaal café De Club Lauwe.

Bezieler van dit jaarlijkse gebeuren is all-round muziekfanaat Bernard Joye, die graag zijn favoriete stad weer in het ‘jazzleven’ van weleer wil plaatsen. “Het bruiste hier vroeger van de betere jazzmuziek, dankzij jazzclub De Kave. Men kwam van heinde en verre om er grote namen uit de jazzwereld te aanhoren. Vandaag dragen wij graag ons bescheiden steentje bij met een paar concerten per jaar hier in Lauwe”, zegt Bernard.

Ver- en omleidingen

In januari presenteert het tienkoppig swingorkest een nieuwjaarsconcert met een sterk gevarieerd repertoire.

“Om de mensen niet compleet in paniek te brengen spelen we die avond méér dan louter jazz. Het wordt een mix van ‘oorstrelende’ herkenbaarheid en verrassende muzikale ver- en omleidingen. We zullen vloeiende muziekstijlen zoals blues, bossanova, pop, chanson, evergreens, funk en uiteraard jazzy geïmproviseerde ‘standards’ op het welgekomen publiek loslaten. Ook eigen composities, zoals ‘Amélie Is Here’, krijgen een kans tijdens het concert.”

“JazzStoria zal ook ‘gewapend’ zijn met twee zangeressen, van wie Diete onze jongste telg van het orkest zal zijn. Haar broer Monne en vader Geert spelen ook bij ons. Het lijkt wel een familiegebeuren”, lacht Bernard.

Dit jaar zal medeoprichter Luc Deprez er niet meer bij zijn. “Luc zorgde onder andere voor de nodige persaandacht en andere gerelateerde publieke relaties. Die taken worden overgenomen door mijn broer Christian.”

“Iedereen is zaterdag dus meer dan welkom. Gezellige tafeltjes staan jullie alvast op te wachten. En De Club zal voor de gelegenheid een glaasje en een hapje aanbieden om het hele muziekgebeuren feestelijk in te wijden”, besluit Bernard. (NVM)