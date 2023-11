Jaron De Poorter aangesteld als nieuwe Prins Carnaval Groot-Brugge

In het stadhuis van Brugge werd Jaron De Poorter uit Sint-Kruis officieel aangesteld als nieuwe Prins Carnaval Groot-Brugge. Tegelijk werd bekend dat Roland Moerkerke na maar liefst 34 jaar voorzitterschap van de Brugse Karnavalraad wordt opgevolgd door Francis Degroote.

Het was een drukte van belang zaterdagnamiddag in de Oude Raadszaal van het Brugse stadhuis. Tientallen Brugse carnavalisten maakten er hun opwachting om twee belangrijke aanstellingen voor het Brugse carnaval bij te wonen. Alle protagonisten werden plechtig door een ceremoniemeester en met muzikale begeleiding naar vooraan in de zaal geleid.

Afscheid

Vooreerst werd er afscheid genomen van Roland Moerkerke als voorzitter van de Brugse Karnavalraad, het overkoepelende orgaan boven alle zeven de Brugse carnavalverenigingen. Deze organisatie staat onder meer in voor de organisatie van de jaarlijkse stoet in de Brugse binnenstad.

Roland Moerkerke was maar liefst 34 jaar voorzitter van deze raad speelde zo een erg grote rol in het doen bloeien en in stand houden van het carnavalgebeuren. In een speech met ook enkele plaagstoten naar de aanwezige burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock blikte hij kort en met vooral veel warme woorden en humor terug op zijn vele jaren als voorzitter.

Francis Degroote

Roland Moerkerke wordt als voorzitter van de Brugse Karnavalraad door Francis Degroote (55). De man is ook al een tijd voorzitter van carnavalvereniging De Feestneuzen uit Sint-Kruis, de Brugse deelgemeente waar hij ook woont.

Daarnaast maakt hij al 16 jaar deel uit van de Brugse Karnavalraad, waarvan al heel wat jaren als penningmeester en organisator van de stoet in de Brugse binnenstad. Beroepshalve is hij zelfstandig actief in de aanleg van zwembaden en in de herfst- en winterperiode staat hij ook in voor het leveren en plaatsen van kerstverlichting. “Voor de aankomende carnavalstoet op 24 februari volgend jaar kijken we nu al uit naar de deelname van wellicht een twintigtal grote wagens en ook enkele voetgroepen”, weet Francis Degroote. “En het is mijn ambitie om het carnaval in Brugge nog sterk te doen groeien.”

Prins Carnaval

Minstens even belangrijk was de aanstelling van een nieuwe Prins Carnaval. De 24-jarige Jaron De Poorter uit Sint-Kruis, beroepshalve actief als hulpboekhouder, neemt de scepter over Prins Christophe, bijgenaamde Toftje. Hij trok aan het langste eind tijdens een druk bijgewoonde en zenuwslopende verkiezingsavond.

Pluimenhoed

Jaron is als sinds zijn achttiende lid van de Damse carnavalvereniging De Uilenspiegels en neemt zich voor zoveel mogelijk evenementen bij te wonen als Prins Groot Brugge Jaron I. Hij ontving de cape, de scepter en de bijhorende indrukwekkende pluimenhoed. Van burgemeester Dirk De fauw kreeg Jaron de sleutels van de zeven stadspoorten overhandigd. Hij beloofde meteen zich volgend jaar kandidaat te stellen om zo zijn ‘regeerperiode’ als Prins te verlengen.