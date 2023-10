Jarne wordt koning bij de Sint-Sebastiaansgilde

Onlangs werd de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde ontvangen op het gemeentehuis. De boogschuttersvereniging hield eind juni en begin juli haar koningsschieting. Jarne Vandorpe schoot de hoofdvogel af en is de nieuwe koning. Jarne volgt zijn broer Siebe op, die zowel in 2021 als in 2022 de winnaar werd. Siebe grijpt dus net naast de titel van keizer, want daarvoor moet je drie jaar op rij de wedstrijd weten te winnen. Voor Jarne is de winst in de koningsschieting het tweede grote succes. In 2015 kroonde hij zich al eens tot prins bij de jeugd. De familie Vandoorne is echt gebeten door het boogschieten. Jarne en Siebe treden in de voetsporen van hun grootvader Henri en hun vader Hein. (BF/foto JS)