Jarige Rickvrienden trekken op reis door de tijd

De Rickvrienden bestaan 50 jaar en deze mooie verjaardag kon niet onopgemerkt voorbijgaan. Deze Zwevezeelse voetballers maken nog steeds met trots gebruik van hun terrein langs de Rickvoetweg. Deze locatie leek dan ook de uitgelezen plek om de vele oude en huidige Rickvrienden bijeen te brengen voor een gezellig feest.

De Rickvrienden kunnen gerust een fenomeen genoemd worden. Een beetje weggestoken, maar wel in het hart van Zwevezele, komen al meer dan 50 jaar voetballiefhebbers bijeen om op vriendschappelijke wijze te voetballen én te genieten van elkaars gezelschap.

Het begon allemaal in 1970 bij de familie Vervaele. Wekelijks samen fietsen en samen centen in de spaarkas stoppen waren de eerste initiatieven. De voetbalploeg kwam er dankzij Rik Vervaele die de weide langs de Rickvoetweg 7 omdoopte tot een voetbalplein.

Nostalgie

“Pas enkele jaren later werd de weide grondig aangepakt en kon de toenmalige schapenstal omgebouwd worden tot de kantine”, klinkt het bij huidig voorzitter Bjorn Van Colen.

De kantine is nog niet veel veranderd doorheen de jaren, waardoor je bij de Rickvrienden niet alleen kan genieten van gezellige sportieve sfeer maar waar je vooral ook ondergedompeld wordt in nostalgie.

Aangezien burgemeester Lieven Huys ook zelf enkele jaren enthousiaste Rickvriend en zelfs voorzitter was van de vereniging, was hij wat graag van de partij om de club te feliciteren en mee het glas te heffen om meer dan 50 jaar sport en plezier.

“Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om een competitie te starten, maar het principe van oefenwedstrijden groeide toch uit tot zelfs internationale wedstrijden tegen Engelse, Spaanse en Italiaanse ploegen”, geeft burgemeester Huys mee.

De vereniging speelt nu in de Bfair competitie waar fair play belangrijker is dan winnen. Toch houdt de vereniging al jarenlang heel wat statistieken bij zoals het aantal gemaakte goals en de topscoorder. Allemaal leuke weetjes die de club weergeeft in het clublokaal en op de eigen website.

Het feest van afgelopen zaterdag bleek een ware reis door de tijd waar ook nog heel wat ex-Rickvrienden wat graag van de partij waren om mee te vieren. Zowat alle spelers hebben een link met Zwevevele. De wedstrijden worden doorheen het jaar in een competitie van 13 ploegen gespeeld uit de ruime regio. (Kim De Vos)