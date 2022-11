Jarig koor viert met concert

Het Sint-Niklaaskoor vierde op zaterdag 19 november de 50ste verjaardag. Tijdens een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk, vanzelfsprekend opgeluisterd door het koor zelf, werden de overleden koorleden herdacht. Nadien volgde in het Dorpshuis een officiële huldiging door het stadsbestuur. De koorleden sloten hun feestweekend af met een feestbanket op zondag in restaurant Au Beau Jardin.

Schepen Griet Vanryckegem omschreef het koor als eigenzinnig en creatief, met standvastige leden die altijd trouw op post zijn. Afscheidnemend voorzitter Michel Suestrone (90), lid van het eerste uur, nam daarop erg geëmotioneerd het woord: “We hebben samen veel plezier gemaakt. Ik ben fier dat ik al die jaren voorzitter mocht zijn en ik hoop dat het koor nog veel mooie dagen mag beleven. Mijn speciale dank gaat uit naar stichter en dirigent Hubert Cottenie, die zijn vele talenten kwistig uitdeelde aan ons allen.” Edith Serlet wordt de nieuwe voorzitter van het koor.

Het Sint-Niklaaskoor was aanvankelijk een mannenkoor, dat de eucharistievieringen opluisterde met kerkmuziek en Gregoriaanse gezangen. “Maar al snel waagden we ons ook aan toneel en met de Straatzangers animeerden we de Breughelkermis”, vertelt Hubert Cottenie (82).

“Omdat we ook operette wilden zingen, hadden we nood aan vrouwenstemmen. Daarom werd het koor in 1983 gemengd. Vandaag de dag hebben we wel genoeg vrouwen in ons koor, maar zijn de mannen sterk in de minderheid en dat is een probleem. We proberen ook tijdig te verjongen om de continuïteit te garanderen. Ook voor mij beginnen de jaren te wegen. Zodra er zich een nieuwe dirigent aanbiedt, wil ik me graag terugtrekken. We tellen een 30-tal koorleden en repeteren elke dinsdag in de Sint-Niklaaskerk.”

Kerstrepertoire

Op zondag 11 december brengt het Sint-Niklaaskoor onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie De Bie om 17 uur een jubileumkerstconcert in de Sint-Niklaaskerk. De opbrengst van het concert gaat naar het Rode Kruis. “We kunnen putten uit een erg uitgebreid repertoire aan kerstliederen en we krijgen voor ons concert versterking van 17 oud-leden en sympathisanten.”

“Stilletjes koester ik de hoop dat een aantal onder hen de draad opnieuw zal opnemen of zal aansluiten bij het koor”, besluit Hubert Cottenie. (CB)