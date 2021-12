Jacqueline en Agnes geven na halve eeuw de fakkel door bij Viva in Zonnebeke

Na 50 jaar geven Jacqueline Mylleville en Agnes Ameele bij Viva in Zonnebeke de fakkel door aan Maddy Coulier en Katrien Vanhie. Ze hebben het volle vertrouwen in hun opvolgers.

Viva-SVV is een vrouwenvereniging die het welzijn van vrouwen verhoogt via campagnes, projecten en hartverwarmende activiteiten aan de hand van thema’s die behoren tot de interesses, belangen en leefwereld van vrouwen. De organisatie is actief in heel Vlaanderen.

Op 15 maart 1970 werd in Zonnebeke een afdeling van de SVV (Socialistische Vooruitziende Vrouwen) in het toenmalige café De Zon boven de doopvont gehouden. Het werd een grandioos succes met meer dan 50 aanwezigen die lid werden. Bij de pioniers behoorde Jacqueline Mylleville (83), echtgenote van ereburgemeester Maurice Bourgeois.

Vrouwen in volle actie

“Ik werd onmiddellijk tot secretaris en penningmeester gebombardeerd en bleef dit doen tot ik een paar weken geleden ik de fakkel doorgaf aan Katrien Vanhie. In de beginjaren waren er een drietal activiteiten per jaar op zondagnamiddag, later werd dit zes keer per jaar en nu hebben we maandelijks (uitgezonderd juli en augustus) een activiteit maar niet meer op zondag.”

Agnes Ameele werd bestuurslid in 1976 en op 2 mei 2005 voorzitter. “Ons eerste lokaal was De Zon, later Breughel, ‘t Fabriekse om ten slotte te eindigen waar we nu zijn in ‘t Zonnerad. Intussen was ook de naam veranderd in Viva, wat staat voor Vrouwen in volle actie. Onze vereniging omvat heel groot-Zonnebeke en nieuwe leden zijn steeds welkom”

Goede groep

“Onze activiteiten brengen voor elk wat wils en worden door de bestuursploeg samengesteld. Zo hebben we telkens twee uitstappen. Dit kan een bezoek zijn aan een bedrijf of een museum of voordrachten, meestal over voeding en gezondheid, bloemschikken en nog meer,” verduidelijken Jacqueline en Agnes. “Er zijn steeds 25 à 30 geïnteresseerde leden aanwezig. Het is echt een goede groep die uitkijkt naar onze activiteiten. We verwennen jaarlijks onze leden met tal van geschenken zoals met Kerstmis, Pasen enz. Het is immers altijd ons doel geweest dat het geld dat in kas is terugstroomt naar onze leden. Het zijn immers zij die onze vereniging maken tot wat ze is.”

Viva is ons kindje

Jarenlang waren Agnes en Jacqueline de eerste en de laatste bij VIVA. Ze koesteren de mooie momenten die ze zo lang samen hebben beleefd. Na zoveel jaren is de beweging immers hun kindje geworden en dat sta je moeilijk af.

“Toch geven we nu de fakkel door, maar we blijven in het bestuur zetelen. We geven de verantwoordelijkheid door aan Maddy en Katrien omdat we met zekerheid kunnen zeggen dat ze het goed gaan doen. We geven de fakkel door in goede handen. Zelf gaan we ons wat op de achtergrond houden, maar we hebben hen ook in het oor gefluisterd dat ze indien nodig, altijd een beroep op ons mogen doen. We zijn blij dat jongere mensen zich willen engageren. Zolang we kunnen zullen we de activiteiten blijven volgen, want na al die jaren zijn we nog altijd enthousiast.”