Jaarboek Gidsenkring behandelt de landbouw

De Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring stelde in de REO Veiling in Roeselare zijn nieuwe jaarboek voor. Schrijver Brecht Demasure zet in ‘Boer en vakmanschap. Landbouw en ambachten in West-Vlaanderen (1750-2025)’ de West-Vlaamse landbouw in de kijker.

Elk jaar opnieuw, en dit sinds 1988, publiceert de West-Vlaamse Gidsenkring een jaarboek over een onderwerp met betrekking tot het echte karakter van de provincie West-Vlaanderen. “Dit kan gaan over onze helden uit het verleden of over ingrijpende historische gebeurtenissen die het gezicht van West-Vlaanderen hielpen vormgeven. We beschouwen het tot onze taak om het huidige kunstpatrimonium en het erfgoed van West-Vlaanderen elk jaar in de kijker te plaatsen”, aldus Dirk Verstraete, voorzitter van de Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring. Dit jaar beoogt het jaarboek om een overzicht te bieden van het rijke landbouw- en ambachtenverleden van de provincie.

Vlasnijverheid

In het jaarboek snijdt Brecht Demasure, werkzaam bij het Centrum Agrarische Geschiedenis, verschillende thema’s rond landbouw aan. Zo komen onder andere de vlasnijverheid in de Mandel- en Leiestreek en de diepvriesgroentesector in de regio Roeselare aan bod. Ook specifieke ambachten zoals herder en wagenmaker worden in de publicatie belicht.

De Roeselaarse schepen van Toerisme Matthijs Samyn (CD&V) woonde de boekvoorstelling bij en roemde de inzet van de gidsen. “Ook hier in Roeselare zetten we in op tal van soorten toerisme, maar zonder jullie input en kennis zou het onmogelijk zijn om verschillende initiatieven uit te werken.”

Het jaarboek van de gidsenkring kost 10 euro en is verkrijgbaar via carine_huughe@hotmail.com.

Acht afdelingen

Ondertussen denken ze bij de West-Vlaamse Gidsenkring al volop na over volgend jaar.

“Volgend jaar verschijnt er opnieuw een jaarboek. Hopelijk blijft elk jaarboek getuigen van de harmonieuze samenwerking tussen de acht afdelingen die onze West-Vlaamse Gidsenkring telt”, besluit voorzitter Dirk Verstraete. (Bert Feys)