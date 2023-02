Izegemse Watersportvereniging viert gouden jubileum met eigen boek: “We trokken duizenden toeschouwers”

Dit jaar mag de Izegemse Watersportvereniging vijftig kaarsjes uitblazen en dat gouden jubileum gaat niet onopgemerkt voorbij. De club met haar thuishaven in Kachtem heeft sinds haar ontstaan een belangrijke rol gespeeld binnen de Vlaamse watersportwereld. Zowel in binnen- als buitenland behaalden verschillende leden grote titels, maar er waren in de loop der jaren ook andere mijlpalen. Veel valt terug te lezen in het boek ‘Een terugblik’, dat voorgesteld werd op de nieuwjaarsreceptie.

Toen Lucien Callebert begin jaren ’70 een boot van zijn broer overkocht, kon hij onmogelijk vermoeden dat dit de voorbode was van de oprichting van wat later een zeer bloeiende club zou worden. “Het begon allemaal toen hij met enkele vrienden deelnam aan de Vaartfeesten op het kanaal en hij met een waterskiër ten tonele verscheen”, weet huidig voorzitter Jos Bilcke (75).

“In een gesprek aan de toog van café ’t Oud Stadhuis vertelden ze aan burgemeester Nyffels dat ze hun sport er vaker wilden beoefenen. Ze kregen uiteindelijk toestemming van het ministerie, op voorwaarde dat ze een officiële club oprichtten. Dat deed Lucien uiteindelijk met vrienden Dirk Decoopman, Freddy Wylein en Pol Behaeghe.

Snelle groei

In de beginjaren mochten ze in het weekend een startponton aan de Centrumbrug leggen en daar 250 meter van afwijken. Omdat het ponton er telkens uit gevist moest worden en ze tussen de bedrijven zaten, zochten ze uiteindelijk een andere locatie.” Die vonden ze in Kachtem. In 1975 was de uitbreiding van het kanaal volop bezig en ontstond een kunstmatig schiereiland.

Een kiekje uit de oude doos. © gf

“De sluis zou verdwijnen en van het onteigende café Het Sas maakten we ons tijdelijk clublokaal. Later zou de stad industriegrond van Waterwegen opkopen en er een nieuwe bestemming aan geven. Wij kregen die in erfpacht. Daar vind je op vandaag onze twee vijvers die samen de jachthaven vormen”, weet Jos.

“Onze werking groeide enorm vlug, met op topmomenten zelfs 15.000 toeschouwers bij waterskishows en een ledenaantal dat van vijf richting 300 en eind jaren tachtig zelfs naar 600 klom. In het begin was de sport elitair, want je had nu eenmaal een boot nodig en die kon niet iedereen zich veroorloven. In 1982 kochten we zelf een clubboot en konden meer mensen van onze watersport genieten.”

Wakeboarden

In 1996 deed met wakeboarden een nieuwe watersport zijn intrede. “Wij waren één van de eerste in het land waar je kon wakeboarden. Het betekende meteen een grote stap in de richting van competitie”, weet Jos.

“Het wakeboarden was het begin van meer competitie”

“Door de jaren heen hebben we tal van toppers gehad die Belgische, Europese en wereldtitels behaalden, zoals Michael Callebert. Onder onze impuls is toen ook een wakeboardschool opgericht, net als het evenement Wake at Lowlands. Ook nu nog staan we met het wakeboarden stevig op de watersportkaart.”

De laatste jaren kreeg IWV te maken met blauwalgen in het kanaal, iets waarvoor ook al de Izegemse Triatlonclub zijn evenement moest verhuizen. “We gingen ze reeds te lijf met een ultrasoon apparaat in onze jachthaven”, zegt Jos. “Met succes, maar het kanaal is te groot om het daar te gebruiken. We wijken nu jaarlijks enkele maanden uit naar een ponton in Ooigem omdat er bij ons dan een vaarverbod door de algen geldt. We hopen dat studies op termijn tot een oplossing zullen leiden, zodat we onze watersport hier nog jaren kunnen beoefenen.”

Het boek dat de geschiedenis van IWV belicht telt 200 pagina’s en kost 20 euro. Je kan het bestellen via iwv@telenet.be