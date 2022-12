Izegemse petanqueclub Mandeldaele huldigt zijn kampioenen

Ook voor de bloeiende petanqueclub Mandeldaele was het winterse weer het sein om een gezellig kampioenfeestje op te zetten in de feestlocatie Gistelhove.

Er wordt steevast gespeeld op de terreinen in Emelgem achter de kerk en in de winter in de Perelaar. Er kwamen 16 wedstrijden in aanmerking voor het kampioenschap. De winnaars van het afgelopen seizoen zijn bij de heren Jean Pierre Joye en bij de dames Simonne Beernaert. Anne Mie Derez moest zich tevreden stellen met de rode lantaarn. De herstart is voorzien tijdens het eerste weekend van februari 2023.