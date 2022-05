Izegemse Dansacademie al 20 jaar vaste waarde

De Izegemse Dansacademie mag dit jaar een mooie verjaardag vieren. Al 20 jaar zijn ze een vaste waarde in de danswereld. Tal van meisjes en jongens leerden er de kneepjes van het dansen. Hadewijch Oplinus is bijzonder fier dat ze samen met haar leerlingen mag vieren op zaterdag 28 mei met Dance Imagination.

De Izegemse Dansacademie heeft haar thuisbasis in de Molenweg 13. Hadewijch Oplinus (43) besloot 20 jaar terug om de school op te richten.

“Toen ik jong was, wilde ik eigenlijk heel graag de wereld zien als danseres, maar een blessure zorgde ervoor dat mijn lichaam niet meer mee wilde. De dokter zei mij dat ik die dansdroom beter opborg, maar les geven zou wel nog kunnen.”

“Het was toen een harde noot om te kraken, maar ik ben intussen heel blij dat ik de beslissing nam om de Dansacademie in het leven te roepen. Ik vond er snel mijn draai en na al die jaren kom ik nog altijd met de glimlach werken. Ik hou écht enorm van mijn werk.”

Vuurdoop

Hadewijch stond in al die jaren vaak op het podium met haar leerlingen en dat zal op 28 mei niet anders zijn. “Dance Imagination zal dit keer toch net iets specialer zijn. We vieren onze verjaardag, maar het is voor sommige dansers en danseressen echt de allereerste keer op het podium van De Leest, ook al zijn ze al een hele tijd lid”, vertelt ze.

“Corona hield ons een aantal jaar van het podium en dat was natuurlijk heel spijtig. In november vorig jaar konden we eindelijk opnieuw WinterWonderDans brengen, maar voor heel wat van de jongste leden wordt 28 mei echt de vuurdoop. Heel spannend!”

“We brengen een wervelende show van om en bij de 2,5 uur inclusief pauze. Alle groepen komen aan bod en kozen zelf een thema. We treden op om 15 uur en om 19.30 uur op het grote podium van De Leest.”

Syndroom van Down

20 jaar is een lange periode en Hadewijch heeft intussen veel geleerd. “Na al die jaren leer je het klappen van de zweep wel. Als we nu een voorstelling organiseren, dan weet ik intussen wel wat er allemaal moet gebeuren. Dat is makkelijker geworden.” geeft Hadewijch toe. “De leerlingen zelf komen nog altijd met veel plezier dansen en ook dat is niet veranderd.”

“Ik vond en vind het heel belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau kan dansen. Het is leuk om samen op een podium te staan en we willen dat ook echt samen doen. Als er daar eens eentje wat minder danst, dan is dat maar zo, al proberen we het geheel natuurlijk zo goed mogelijk te brengen. Iedereen is welkom in de dansschool, dus elk doet wat in zijn of haar kunnen ligt.”

“Zo hebben we een leerlinge met het syndroom van Down. Marthe komt al jaren dansen bij ons en dat is zowel voor haar als voor ons heel plezant. Marthe is helemaal opgenomen in de groep en dat is schitterend om te zien.” glundert Hadewijch.

“Het is de laatste jaren echter niet eenvoudig om goede dansleerkrachten te vinden, een beetje zoals in het gewoon onderwijs. Ik ben altijd blij als ik na een schooljaar mijn vaste equipe kan behouden voor het volgende jaar. Het is tof om te zien dat leerlingen of oud-leerlingen zelf dansles willen geven. Ik ken hen dan ook heel goed, want jaren les geven aan iemand schept wel een band. Het is fijn om mijn leerlingen te zien groeien in alles wat ze doen, niet enkel het dansen.”

Meer meisjes

De dansprogramma’s op televisie gaven het dansen een boost, maar Hadewijch kon eigenlijk altijd rekenen op een mooi leerlingenaantal. “Op vandaag tellen we ongeveer 250 leerlingen en daar ben ik natuurlijk trots op. Het is een hele mooie groep. Het blijft nog altijd meer een meisjesding om te dansen, ook al is het taboe rond jongens die dansen wel wat verdwenen. Jongens zijn hier zeker ook welkom!”

“Als het van mij afhangt, dan doe ik er zeker nog eens 20 jaar bij. Zolang ik mij fysiek goed genoeg voel, ga ik met de dansschool door, ik doe het veel te graag!” (MVW)

Dance Imagination op zaterdag 28 mei in De Leest. Voorstellingen om 15 uur en om 19.30 uur. Tickets via De Leest.