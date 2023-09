Izegemse badmintonclub start met concept voor kleuters

Deze maand ging het nieuwe seizoen van de Izegemse badmintonclub (IZBA) van start. Daarbij komt de club met een nieuw concept: kidosport, het begin om in de voetstappen van Belgisch kampioen en IZBA-lid Senne Houthoofd te stappen. “Naar jaarlijkse gewoonte starten we ons seizoen op drie fronten”, vangt jeugdcoördinator Jurgen Lefere aan.

“Vooreerst gaan de jeugdtrainingen opnieuw van start. We zetten de bestaande trainingen verder, maar nieuw dit jaar zijn de lessen ‘kidosport’ voor kleuters. Wie later een goede badmintonner wil worden, moet eerst leren lopen, springen, werpen, vangen… Al die motorische vaardigheden komen aan bod tijdens dit wekelijks uurtje. Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 14.30 uur brengen twee ervaren trainers de kinderen vanaf de tweede kleuterklas deze eerste stappen bij. Je moet nog geen wedstrijdjes verwachten, maar na verloop van tijd zal je toch al met racket en wat ballonnen de eerste stappen zetten richting een hopelijk mooie badmintoncarrière. Nieuwkomers vanaf het eerste leerjaar zijn ook welkom op onze lessenreeks voor starters.”

Instuif

Wie gaandeweg vorderingen maakt, kan telkens doorschuiven naar de groepen voor gevorderden en de ‘supers’.

“Wie eens wil komen proeven, moet zeker onze instuif eens uitproberen”, maakt Jurgen iedereen warm. “Deze vindt plaats op zaterdag 16 september van 9.30 tot 11 uur in ’t Sok in Kachtem. Hier zal je op een speelse manier de badmintonsport leren kennen. Op woensdagavond tussen 19 en 22.30 uur én op zondag van 9.30 tot 12 uur kan je recreatief vrij spel spelen in sportcentrum De Krekel in Izegem.” Hiervoor hebben we telkens 10 velden ter beschikking. Je maakt zelf uit wanneer je komt, hoe lang je speelt en met wie je speelt. Af en toe organiseren we ook enkele lessenreeksen voor beginnende recreatieve spelers. Wie een niveautje hoger wil schakelen, is ook bij ons aan het juiste adres. We hebben een uitgebreide competitieve werking.” (RV)

Info: www.izba.be.