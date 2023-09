Izegem Koers draait op budget van 150.000 euro: “Enkel haalbaar dankzij stad, onze vele sponsors en de familie Romel”

Na twee uitgeregende edities hoopt het organiserend comité op donderdag 7 september op een zonnige editie van Izegem Koers. Dat is ook nodig, omdat een wielerwedstrijd van dat niveau organiseren een pak centen kost. Het vergt een budget van 150.000 euro, waarvan 25.000 euro naar het peloton gaat.

Een 15-koppig bestuur is quasi het jaar rond bezig met het organiseren van Izegem Koers. Niet onbelangrijk daarbij is natuurlijk het samenbrengen van de centen. Marc Seynaeve is niet enkel de man die Izegem en omgeving plat loopt om sponsoring, hij is ook de penningmeester van het comité. Hij wil eens de puntjes op de i zetten. “Zonder de logistieke en dus ook financiële steun van de stad Izegem, en die van al onze sponsors, maar vooral ook van de familie Romel zou er geen koers meer mogelijk zijn. Er is de voorbije jaren wat commentaar gekomen omdat we de start en aankomst verplaatst hebben, maar aan Kasteel Blauwhuis zitten we op een prachtige locatie en krijgen we ook de financiële ondersteuning die we broodnodig hebben.”

Izegem Koers draait op een budget van 150.000 euro, daarvan gaat 25.000 euro naar de renners. “Iedere ploeg ontvangt een vergoeding en om toppers aan de start te krijgen, moet je extra betalen. Vorig jaar was de komst van Mathieu van der Poel een buitenkansje. En bovendien maakte hij de koers, die aan meer dan 47 km per uur werd verreden, en won hij ook nog eens. Maar we hebben nu eenmaal de concurrentie van de Rondes van Spanje en Groot-Brittannië en de koersen in Canada. Het heeft voor ons geen zin om daar zotte dingen te doen, maar moeten in alles wat we uitgeven heel goed naar het bord kijken.”

Want er komen nog heel wat kosten af op de organisatie. “Ook richting de bond moeten we een som ophoesten, ook voor volgwagens die in koers komen en er is de verzekering. Niet enkel van onze medewerkers, maar ook voor het parcours.”

Afhankelijk van details

Dat parcours is quasi gelijk aan dat van vorig jaar, enkel rijdt men vanuit Kachtem nu gewoon rechtdoor naar de Vijfwegen, zonder een ommetje te maken via de industriezone. “We hebben het parcours in concessie, onderweg zijn nu een zestal verenigingen die ons gecontacteerd hebben om een standje te mogen uitbaten.”

Maar de organisatie voorziet ook in het eigen Kwaremont Kaffee dat dit jaar uitgebaat zal worden door de kroegbazen van ’t Schroefke, ’t Plectrum en de Scouts FOS Jakketoes. “Daar moeten we dit jaar werken met herbruikbare bekers, ook opnieuw een investering. Een grote hap uit ons budget is ook de tent, die door de Padvinders van Sint-Joris mee wordt opgezet. Ook onze catering voor onze vips moet uiteraard betaald worden. En dan zijn er nog de licht- en geluidsinstallaties, zowel langs het parcours als aan het Blauwhuis.”

Marc Seynaeve is de man die overal in Izegem en omstreken om sponsoring gaat: “Maar wij willen onze sponsors iets in return geven.0” © Frank Meurisse

Ook in het Blauwhuispark, waar zanger Jens ’s avonds nog zal optreden, moeten nog heel wat kosten gemaakt worden. “Om de vips goed te ontvangen moet je van alles huren: van ovens tot borden en bestek, tafels en stoelen… We kopen bloemen en menukaarten. Ook het sanitair moeten we voorzien, bovendien is daar geen waterleiding aanwezig. Er is ons podium en ook de medewerkers moeten betaald worden. Er zijn ook 105 seingevers. Uiteindelijk wordt het een grote optelsom, die uitkomt op 150.000 euro. Om geen verlies te lijden, moet ons Kwaremont Kaffee dus goed draaien. Samen met de sponsors kan het totaalplaatje zo kloppen.”

Marc ondervindt ook aan den lijve dat de sponsoring overal onder druk staat. “Dat is natuurlijk een algemene trend, vaak ook door het overaanbod aan activiteiten. Maar wij geven onze sponsors iets in return, goede visibiliteit en een verzorgde vip. Al ben je qua organisatie ook afhankelijk van details. En een groot detail is natuurlijk het weer.”