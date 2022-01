‘Izegem Klinkt’ voor derde jaar op rij afgelast, kroegentocht volgend jaar op 12 mei 2023

De Leutvrienden zien zich genoodzaakt ‘Izegem Klinkt’ voor het derde jaar op rij te annuleren. “De liefde voor muziek is anno 2022 nog erg groot, maar in samenspraak met het stadsbestuur laten we ook dit jaar Izegem Klinkt niet doorgaan”, klinkt het bij de Leutvrienden. Izegem Klinkt is sinds 2019 de nieuwe naam voor de Kroegentocht, maar veel geluk bracht die nog niet.

Voor de 30ste editie van de Izegemse Kroegentocht in 2019 werd het event omgedoopt tot Izegem Klinkt. Er werd wat gemorreld aan het format en voortaan was de toegang tot de deelnemende cafés gratis. Maar het is tot nu jammer genoeg bij één editie van Izegem Klinkt gebleven.

Te veel onzekerheid

In mei 2020 viel het event in de eerste lockdown, ook in 2021 werd Izegem Klinkt geannuleerd en dit gebeurt nu ook voor de editie die voorzien was voor 13 mei 2022. “Het einde van de pandemie is volgens de experts dan wel in zicht, maar op dit moment is er nog te veel onzekerheid. Een evenement als Izegem Klinkt kan enkel en alleen doorgaan zonder beperkingen of maatregelen. De kans dat dit jaar al kan, lijkt ons zo goed als onbestaande. In samenspraak met de stad Izegem hebben we dan ook beslist om de editie op te schuiven naar volgend jaar. Noteer gerust al 12 mei 2023 in je agenda.”

In heel wat media roepen nu zelfs de experts dat de volledige vrijheid nakend is, maar toch wil het organiserend sextet dat risico niet nemen. “Voor de editie van 2020 mochten we al ons drukwerk in de prullenmand gooien: programmaboekjes, affiches, flyers,… Die rekening liep aardig op. Groepen die we willen boeken vragen ook voorschotten. Het financieel risico is te groot. Ook al omdat we nog niet weten wat de maatregelen dan zullen zijn en we nu al beslissingen moeten nemen. Op Izegem Klinkt staan de toeschouwers als in een conservenblikje op elkaar geplakt in de cafés. Met zes aan tafel, dat zal niet lukken tijdens Izegem Klinkt. En niemand kan ons garanties geven over de maatregelen die we zullen moeten volgen.”

Light versie in najaar?

Het organiserend comité bestaat onder aanvoering van Bjorn Olivier bestaat verder uit Andy Deneir, Peter Vanackere, Thierry Vandecasteele, Jurgen Vierstraete en Jonathan Mestdagh. dat zestal maakt deel uit van de grotere groep De Leutvrienden. “We zijn er nog niet uit, maar misschien volgt er in het najaar nog een light versie van Izegem Klinkt. Maar enkel als we zekerheid hebben over wat wel en niet kan.”