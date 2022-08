Izegem-Belle aan jubileumeditie toe: “Opnieuw een klein wielerfestival”

Zaterdag 14 augustus is Izegem-Belle aan de tiende editie toe. De organisatoren willen er vooral een leuke wielerdag van maken.

De organisatie van Izegem-Belle zoals we die de jongste jaren kenden is aan de tiende editie toe. “In feite zijn we al 12 jaar bezig, maar door corona zagen we twee keer een editie door ons neus geboord”, zegt Lieven Huysman. De organisatie van de tocht tussen Izegem en partnerstad Belle werd eigenlijk al eerder georganiseerd door de Rafaeloos. “Wij hadden eigenlijk zelf een fietsclubje dat we tot ‘Dripendrover’ hadden gedoopt”, gaat Marc Vanhauwere verder. “Naast fietsen, pakten we ieder jaar uit met onze thema-avonden die we op diverse locaties organiseerden. We hebben dat ook een tiental jaar gedaan, daarna zijn we begonnen met Izegem-Belle, dat ook enkele jaren stil had gelegen, weer nieuw leven in te blazen.”

Nu bestaat het petit comité nog uit Lieven Huysman, Marc Vanhauwere, Paul Seynaeve en Diederik Pattyn. “Wij hebben toen een nieuw parcours uitgetekend, jaarlijks passen we dat een beetje aan. Nu zijn ook de Zwarteberg en Rodeberg in de rit opgenomen. Of toch voor wie de langste tocht van 105 km doet, die dus richting Belle trekt. Daarvoor mikken we toch wel wat op de getrainde coureur.”

Echtgenotes zorgen voor de spaghettisaus

Maar Izegem-Belle is er niet enkel voor de afgetrainde fietser. Fietsrecreanten en gezinnen met kinderen kunnen kiezen voor de 35 km, wie voor de 55 km opteert maakt een keerpunt aan Bellewaerde, de 70 km gaat tot in Wijtschate. En er is dit jaar ook opnieuw een fotowandelzoektocht van 8 kilometer. Ook de befaamde spaghetti wordt opnieuw geserveerd. “Onze uitvalsbasis is Ruytershove in de Manegemstraat waar we letterlijk onze tenten opslaan. Onze echtgenotes bereiden opnieuw lekkere spaghettisaus, met producten van eigen bodem. Er is ook een tombola. We houden er ook een wielercafé open, noem het gerust een klein wielerfestival.”

Bij recordedities werd de kaap van de 500 deelnemers overschreden en het organiserend kwartet hoopt opnieuw op een mooie zomerse dag en een pak inschrijvingen. “Dit jaar hebben we ook een special act voorzien en voor de kinderen staan er ook springkastelen opgesteld aan Ruytershove.”