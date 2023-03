Irma (84) neemt afscheid van Samana: “Er werd veel afgelachen”

Nadat Irma Bulcke (84) zich meer dan 24 jaar met hart en ziel heeft ingezet voor Samana Klerken, neemt ze nu afscheid van de organisatie. Enkele leden kwamen haar hiervoor verrassen met een geschenkmand.

Irma Bulcke (84) is sinds 1 januari 1999 lid van het bestuur van Samana Klerken. Irma is de weduwe van Omer Demolder en moeder van vier kinderen. Recent ging een delegatie van het bestuur langs bij Irma om haar te bedanken voor de vele jaren inzet. “Ik was lange tijd bij het bestuur van de KAV, wijkmeesteressen noemde men dat toen. Daar heb ik veel kunnen doen en hebben we heel wat leuke dagen meegemaakt. Vervolgens ben ik bij CM Ziekenzorg ingestapt, het huidige Samana”, vertelt Irma die wat overdonderd was door het bezoek.

Op ziekenbezoek

“Wat ik allemaal deed? Ik ging bij heel wat zieken op bezoek, voornamelijk in eigen dorp. Die huisbezoeken doen de mensen die langdurig ziek zijn altijd deugd. In het begin van de ziekte zien ze wel vaak mensen, maar hoe langer de ziekte aansleept, hoe minder bezoekers er komen. Dan is een bezoekje van iemand van Samana altijd welkom. Ik zorgde ervoor dat het een leuk moment was voor de zieke. Een moment dat de eentonigheid van de dag doorbreekt.” Daarnaast ging Irma ook vaak mee als begeleider van zieken op reis. “We gingen met Samana altijd voor een week met de zieken op reis. Dat kon naar Zandhoven zijn, maar evengoed naar Lourdes. Dat was altijd heel gezellig en leuk”, mijmert Irma. “Wat hebben we veel afgelachen op die reizen, je zag die mensen heropleven. Het deed hen goed om er eens tussenuit te zijn en wij, de begeleiders, zorgden altijd wel voor animatie. De zieken waren helemaal ontspannen toen ze terug thuiskwamen. Ze hadden een reis beleefd waar ze nog heel lang konden aan denken en op de positieve ervaring konden teren. Net dat, die glimlach van de mensen, is waar men het voor doet. Nu ben ik aan een leeftijd gekomen waar het allemaal wat zwaar wordt om mij in te zetten zoals ik zou willen, dus heb ik besloten om ermee te stoppen.” Irma zal het wat rustiger aandoen nu ze meer tijd voor zichzelf, haar kinderen en kleinkinderen heeft. Willy Vanclooster, Eric Beghein, Christine Dewilde en Joséan Delheye gingen onlangs op bezoek bij Irma die ze met een mand vol lekkers bedankten. Marc Cremmery, Rita Goemaere en priester Dirk Durnez konden er niet bij zijn. Irma was aangedaan door het gebaar.

Opvolger

“De mensen die ik nu nog bezocht, worden niet vergeten. Eric Beghein nam al een stuk van mijn taak over en zal verder op ziekenbezoek blijven gaan. Hij zal dat met heel veel liefde doen, net zoals ik dat deed. Ik ben zeker dat iedereen ook van zijn bezoekjes zal opfleuren.” (ACK)