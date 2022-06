Inschrijven voor Spel zonder Grenzen nog mogelijk

Nog tot en met zaterdag 2 juli kan ingeschreven worden voor Spel zonder Grenzen. Op dit moment zijn er 34 ploegen die al zeker op 9 juli om domein Wallemote hun beste beentje zullen voorzetten om de zeven knotsgekke spelen te bedwingen.

Op zaterdag 9 juli vindt de 19de editie van Spel zonder Grenzen plaats. Het aantal inschrijvingen ligt een stuk lager dan voor de door corona geannuleerde edities. “Dat klopt”, beaamt mede-organisaor Selim Bakhouche. “Wij hebben twee jaar geleden besloten om alle inschrijvingsgelden terug te storten. Je ziet bijvoorbeeld dat festivals dat niet gedaan hebben, dus moeten heel wat jongeren nu nog die tickets valoriseren.”

Eventueel weer finalespel

Het spelschema van Spel zonder Grenzen is voorzien op een maximum van 84 teams. “Omdat het er een stuk minder zijn, gaan we wat aanpassingen doen. Normaal worden de hindernissen per twee teams bedwongen, nu gaat telkens maar één ploeg tegelijk de uitdaging aan. We overwegen ook nog om een finalespel in te voeren, waarbij meerdere hindernissen na elkaar getrotseerd moeten worden. Maar dat is nog niet helemaal zeker.”

Sportief feest

Inschrijven kan overigens nog. “De inschrijvingen blijven open tot en met zaterdag 2 juli.” Het lagere inschrijvingsaantal ontmoedigt de organisatie niet meteen. “Het is overal wat moeilijker sinds corona. En toen we destijds de verhuizing maakten naar Wallemote hadden we maar 16 ploegen. Naar volgend jaar kunnen we misschien weer groeien en dit jaar maken we er met de aanwezige ploegen sowieso weer een sportief feest van.”

www.szg.be