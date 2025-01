Inofec Triatlon Team Tielt start seizoen met nieuwjaarsontbijt

De leden van het Inofec Triatlon Team Tielt verzamelden in de gebouwen van hun naamsponsor voor hun nieuwjaarsontbijt. De club, die in 2017 het levenslicht zag met een 25-tal leden, groeide ondertussen uit tot een hechte groep van 75 gepassioneerde sporters. “Een mogelijke reden is dat we bij het ITTT de leden zelf hun traject laten bepalen, want naast het competitieve aspect vinden we het ook belangrijk dat er een vriendschappelijke sfeer onder elkaar heerst”, geeft bestuurslid Eddy De Craemer mee. “We bieden de leden heel wat wekelijkse trainingsmogelijkheden aan en die zijn telkens aangepast aan het niveau van de leden. Elk lid kan dus stap voor stap zijn of haar traject bepalen.” Naast de sportieve uitdagingen staat in 2025 ook weer een aantal gezinsactiviteiten op de agenda, zoals het nieuwjaarsontbijt, het ledenfeest, het sinterklaasfeest, de 6-urenloop voor De Warmste Week … “Die activiteiten dragen zeker bij aan onze warme sportclub. Met de derde editie van de duatlon en sprinttriatlon op zondag 27 april in het centrum van Tielt, hopen we de naambekendheid van de club nog te versterken.” (WME/foto WME)