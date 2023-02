Inner Wheel Oostende zamelt 24.000 euro in voor sociale projecten

De Oostendse serviceclub Inner Wheel is er weer in geslaagd om heel wat geld in te zamelen via de jaarlijkse Kersthappening die plaatsvond in Thermae Palace Hotel. De damesclub deed ook aan fondsenwerving via de verkoop van gerookte zalm met steun van het visbedrijf MOWI uit Oostende. De opbrengst gaat integraal naar sociale initiatieven.

De totaalsom van 24.000 euro wordt geschonken aan maar liefst dertien sociale projecten. Het gaat om Arktos West-Vlaanderen (Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties), Boven de Wolken (biedt gratis professionele fotosessies aan ouders van een overleden baby), het Buitengewoon basisonderwijs De Vloedlijn, Duinhelm (voor de heropbouw van de horeca Lucien & Lizette), Zorghuis Oostende (spant zich in voor kankerpatiënten die er zo goed als alleen voor staan), Alatt Chaung Water Treatment (staat in voor het onderhoud van een waterzuiveringsinstallatie in Myanmar) en CAR ‘t Veld (Centrum voor Ambulante revalidatie voor kinderen).

Voorts is er ook steun voor Dyade (zet zich al geruime tijd in om zinvolle vrije tijd aan te bieden aan personen met een beperking), een zorgproject naar jonge meisjes toe in Sierra Leone, steun aan de vakantiewerking van het Koninklijk Werk IBIS, hulp bij de organisatie van vrijetijdsmomenten bij de MS Liga, het ondersteunen van Sint-Vincentiusvereniging en tot slot ondersteuning bij de organisatie van de themadag van TEJO, die zich richt naar hulpbehoevende jongeren tussen 10 en 20 jaar. (CWO)