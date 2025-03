Inge Masschelein (Oostendse Zwemschool): “Les op maat”

Inge Masschelein is in zwemclub ROSC jeugdsportcoördinator en coördinator van de Oostendse Zwemschool. “We geven gericht les op maat van elke zwemmer en halen het maximum in elk kind naar boven.”

Inge Masschelein kwam op zevenjarige leeftijd bij de ROSC terecht. Ze groeide tot op haar veertiende uit tot competitiezwemmer. Twee jaar later begon ze opnieuw om redder aan zee te worden. “Ondertussen bleef ik zwemmen, hielp ik mee als vrijwilliger en werd ik na mijn zwemcarrière mits de nodige diploma’s hulptrainer, coach en dan later (jeugd)sportcoördinator.”

Fred Brevet

In 2012 richtte Inge de Oostendse Zwemschool op. Die naam kwam er pas bij de verhuis naar zwembad Brigitte Becue. De zwemschool omvat de zwemlessen volgens Fred Brevet (van de Vlaamse Zwemfederatie) waar rugslag als eerste stijl aangeleerd wordt, en ook watergewenning en leren wat overleven is. “We leren iedereen zwemmen, jong en oud, vorig jaar zelfs een koppel van 82 en 83 jaar.” Een reeks bestaat uit twaalf sessies en kan privé, in kleine groep of grote groep gevolgd worden. “We geven ook turbolessen: leren zwemmen in tien dagen. In 2024 leerden we ruim 180 mensen zwemmen, met een team van 12 gediplomeerde trainers. 16 trainers staan op hun beurt in voor watergewenning en leren zwemmen, dat door Sara Costa en mij wordt gecoördineerd.”

Jeugdzwemmen

Daarnaast coördineert Inge, werkzaam als Brand Experience officer in Daikin, alles wat jeugdzwemmen is. “Kinderen die graag zwemmen en dat willen blijven doen worden de andere stijlen en een verdere techniek aangeleerd. Een groep die mee door heel wat andere gemotiveerde trainers getraind wordt”, aldus Inge. Haar zoon Rube en dochter Birthe staan ook aan de badrand om training te geven. “Ze doen dat met heel veel enthousiasme. Ik ben een trotse mama. We vormen met alle trainers, zo’n 30-tal in totaal, een goed en hecht team, met heel veel overleg, openheid en respect naar elkaar toe. Er is onze inzet en motivatie, iets waar ik veel belang aan hecht. Een gemotiveerde trainer houdt zijn zwemmers gemotiveerd en tevreden. Het is belangrijk dat we dit hoog houden.” (ACR)