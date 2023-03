In Zwevegem werd hulde gebracht aan laureaten van de bebloemingsactie

In de Sint-Amanduskerk in Zwevegem werden de prijzen van de gemeentelijke bebloemingsactie uitgereikt. Niet minder dan 507 gezinnen namen aan de actie deel.

Misschien een vreemde plaats om een prijsuitreiking te organiseren, maar door een drukke bezetting van de andere zalen werd naar de Sint-Amanduskerk getrokken.

Jaarlijks weet deze prijsuitreiking heel wat mensen te lokken door vooral de grote gratis tombola voor de aanwezigen. Na enkele toespraken, waarin onder andere schepen Kristof Vromant (LB) alle deelnemers aan de wedstrijd dankte omdat door hun inzet de gemeente er veel mooier uitziet, volgde de eigenlijke prijsuitreiking.

665 locaties

Niet minder dan 507 gezinnen namen aan de bebloemingsactie deel en in totaal diende de jury 665 locaties te bezoeken.

“Het resultaat mag vrij goed genoemd worden. Van die 665 locaties waren er maar 62 die een onvoldoende kregen. 19 deelnemers kregen een uitmuntend achter hun naam en 183 werden er zeer goed bevonden”, aldus de schepen.

In de categorie Kleine Voortuin waren de eregeklasseerden Christine Coopman, Jeroen Peeters, Claudine Deconinck, Geert Wyseur en Piet Verschuere. Bij de Grote Voortuinen gingen de prijzen naar Alain Renard en Denis Remmerie. Vijf winnaars waren in de categorie Gevelbebloeming. Het zijn Christine Coopman, Alain Renard, Ghislain Ameye, Gerard Amelynck en Regina Velle. Marcel Vanbraekele, Guido Lateur en Jeroen Lietaer konden de jury dan weer bekoren met hun hoevebebloeming. Bij de erfbebloeming vielen Marcel Vanbraekele en Guido Lateur nogmaals in de prijzen, naast Andre Callens.

Tot slot mocht Marcel Vanbraekele nogmaals langs de prijzentafel voorbijkomen omdat hij ook laureaat werd in de categorie Kapelbebloeming. (GJZ)