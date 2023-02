In Oostende werden vrijwilligers Koudste Week bedankt met walking dinner

De vrijwilligers van de Koudste Week werden verwend met een walking dinner in de garage Ter Stene van Francis Vermeire.

De Koudste Week is een groep vrijwilligers rond Johan Bultiauw, die al zeven jaar initiatieven nemen om de allerarmsten in onze samenleving te steunen en actie voeren tegen racisme en uitbuiting. Ze zorgen onder meer voor winterse soepbedelingen.

“Omdat het echt not done zou zijn om ook maar één eurocent aan een drink te spenderen, vroeg ik dit aan Francis Vermeire van garage Ter Stene”, vertelt Johan. “Hijzelf is een sponsor geweest en bij hem heb ik een tijdje een mooie stockageplaats kunnen gebruiken. Hij trakteerde in de showroom van zijn garage een 20-tal mensen op een walking dinner met vier gangen en champagne. Een supermooi gebaar dat letterlijk en figuurlijk gesmaakt werd.” (HH)