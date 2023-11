In Kanegem koos men voor het eerst ook vrouwelijke dekens; Brenda Vandeputte en Lieselotte de Backer zijn de eerste gelukkigen

Afgelopen weekend vonden zowel in Schuiferskapelle als Kanegem de jaarlijkse Sint-Eloois vieringen plaats. Minder geweten was het feit dat afgelopen vrijdagavond een 40-tal dames in Kanegem hun eigen Sint-Elooi viering hadden.

Het was huidig deken Reinald Verleye die een tijd geleden met het idee kwam om tijdens het weekend van Looi ook een dames editie te organiseren. De organisatie van het feestweekend en de drukte die het allemaal met zich zou brengen op de dag zelf maakte echter dat het er even op leek dat het idee om een vrouwen editie te organiseren niet verder zou raken dan de fase van een goed idee. Iets wat duidelijk Marlies van der Meulen en Nele Blomme niet konden laten gebeuren! “Veel dames waren samen met ons het idee zeer genegen en hadden de datum al geruime tijd stevig aangekruist in hun agenda, we konden hen toch niet in de steek laten klinkt het in koor.”

Thuis voor de mannen moesten vertrekken…

Met minder dan twee weken op de teller schakelde het duo dan ook onmiddellijk in de hoogste versnelling. De eerste 20 kandidaten kenden elkaar al van eerdere bijeenkomsten maar ook de schoolpoort van de lokale basisschool bleek de plaats bij uitstek om de andere kandidaat dekens warm te maken voor het idee. In een mum van tijd zaten er dan ook een 40-tal gemotiveerde dames in de Whatsapp-groep, meer dan voldoende om van deze eerste Looiviering voor dames vooraf al een succes te maken.

De sfeer zat er vrijdagavond dan ook onmiddellijk goed in tijdens het aperitief in Pastorie Caeneghem. Na het aperitief afzakte de groep af naar café De Kalkhoven om zich tegoed te doen aan de Tapas. Een passage in ’t Vliegend Peerd om eentje (of meerdere) te drinken kon natuurlijk niet ontbreken op de route die afgesloten werd in De Kalkhoven waar de dj niet onmiddellijk een einduur gekregen had… al werd er tijdens het aperitief hier en daar al gefluisterd dat men gingen proberen thuis te zijn alvorens de mannen zaterdagmorgen vertrokken voor hun Looi viering.

De dames maken er zich sterk in om van dit event een jaarlijks gebeuren te maken. Zo werden vrijdag de alvast de officiële lintjes voor de vrouwelijke dekens van 2024 uitgereikt aan Brenda Vandeputte en Lieselotte De Backer.