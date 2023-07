In Het Wiel van Het Ventiel mikt op 2.000 sportievelingen om jongdementie in de kijker te zetten: “Het blijft nodig”

Voor de vierde keer organiseert Het Ventiel tijdens het weekend van 8 en 9 juli ‘In Het Wiel van Het Ventiel’, om de slachtoffers van jongdementie een hart onder de riem te steken. Tijdens het evenement, dat plaatsvindt aan het Depart, zijn er zes routes uitgestippeld voor wandelaars en fietsers. Er zijn ook optredens en infosessies over jongdementie. “We willen de aandoening blijvend in de kijker zetten, want we merken dat het nog steeds nodig is”, zegt bezieler Gudrun Callewaert.

Gudrun Callewaert richtte ‘Het Ventiel’ op nadat bij haar man Patrick jongdementie werd vastgesteld. Sindsdien fungeert ze als mantelzorger en als bezieler van ‘Het Ventiel’. Doorheen het hele jaar geeft ze, samen met 120 vrijwilligers, het beste van zichzelf om mensen met jongdementie te begeleiden en te zorgen voor bewustwording rond de aandoening.

Met dit evenement hebben we de ideale mix gevonden tussen sporten en beleving mét aandacht voor jongdementie – Gudrun Callewaert, bezieler Het Ventiel

In totaal zijn er 152 mensen met jongdementie aangesloten bij ‘Het Ventiel’. De organisatie kan met VRT-schermgezicht Linde Merckpoel en wielrenner Yves Lampaert rekenen op een meter en peter van formaat. Ook onder anderen Rick De Leeuw, Jan Hautekiet, Wim Opbrouck en Chris Van den Abeele scharen zich achter Het Ventiel en tekenen dit weekend present.

Belevingsmarkt

Doorheen het ganse jaar organiseert Het Ventiel tal van activiteiten, van uitstappen over creatieve sessies tot wandeltochten, maar “In Het Wiel van Het Ventiel” is voor hen de absolute hoogmis. Dan organiseert het, tijdens het weekend van 8 en 9 juli, op het Nelson Mandelaplein een mix van fietstochten, optredens en een belevingsmarkt rond jongdementie. Vorig jaar bracht dat 2.000 mensen op de been. “En ik hoop dat we dit jaar minstens even goed kunnen doen,” zegt Gudrun. “We zetten dit jaar ook extra in op kinderanimatie, zo hopen we ook wat jonger volk op de been te brengen”, vult ze nog aan.

De fietstochten zijn er voor fietser van alle kalibers. Gaande van 15 kilometer tot de koninginnenrit van 128 kilometer. Om deel te nemen betaal je tussen de 2,5 en 8,5 euro. Op het podium verschijnen onder meer Rick De Leeuw, de Wilfrieds, en Wim Opbrouck met ‘De Havenzangers’.

Eerder dit jaar ontving Het Ventiel een cheque van 37.000 euro uit handen van burgemeester Ruth Vandenberghe, maar het weekend draait niet enkel om extra geld in te zamelen voor de werking. “Het hoofddoel van ons weekend is vooral de aandacht vestigen op jongdementie. Met dit evenement hebben we de ideale mix gevonden tussen sporten en beleving mét aandacht voor jongdementie.” zegt Gudrun. Zo is er dit jaar een virtual reality-spel waarbij bezoekers kunnen ervaren hoe het is om te leven met jongdementie.

Uniek kunstwerk

Een extra surplus is een uniek kunstwerk in klei waar alle deelnemers van het evenement hun steentje aan kunnen bijdragen. Dat kunstwerk wordt dan later opgehangen in het stadhuis. “Zo creëren we nog meer aandacht voor jongdementie en Het Ventiel”, besluit Carmen.