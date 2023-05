In Den Uil gooien ze weer met de ballen

In Dorpscafé Den Uil hebben d’Uilesmitters onder grote belangstelling het petanqueseizoen op gang getrapt. D’Uilesmitters zijn een leuke vriendengroep van bezoekers aan het Dorpscafé die op het idee kwamen om hier tijdens de zomermaanden en de eerste lentezonnetjes een keer per maand bijeen te komen om er petanque te spelen. Bij Claude en Veerle zijn ze welgekomen om deze recreatieve sport te beoefenen, zonder competitie en zonder verplichtingen om er elke maand bij te zijn. “De meesten komen echter wel elke maand en we organiseren dan een onderling tornooi met drie tegen drie. De inleg bedraagt vijf euro voor een namiddag petanqueplezier en een mooie prijzenpot”, zegt Claude Verbeke van Dorpscafé Den Uil. Het eerste tornooi werd gewonnen door de ploeg ‘financieel aan de grond’. Ze wonnen nipt van ‘d’oude garde’. Er komen ook regelmatig ploegen uit de omgeving eens een partijtje meespelen want in Den Uil gaat het er gezellig aan toe. De volgende ‘smittinge’ is voorzien op zondagnamiddag 14 mei om 14.30 uur. Iedereen kan aanschuiven aan de inschrijvingstafel. (JM/foto JM)